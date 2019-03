Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macau é destino Internacional convidado da BTL

Macau é o “Destino Internacional Convidado” da 31ª edição da BTL, que vai ter lugar de 13 a 17 de Março na FIL.

16:24

Sob o lema "Sentir Macau ao seu Estilo", o Turismo de Macau vai apostar na promoção do património e da gastronomia, que é um dos novos motores do turismo em Macau, pelo que haverá três momentos diários de showcooking com receitas de pratos típicos macaenses e doçaria do território no food-truck, situado entre os pavilhões 3 e 4, com transmissão ao vivo para o stand do Turismo de Macau.



Tal como anteriormente, irá dar ênfase às novas tecnologias digitais e multimédia, pelo que o seu stand incluirá um espaço de realidade virtual onde serão disponibilizadas oito experiências distintas, desde passear num rickshaw pelas ruas de Macau a dar um salto da Torre de Macau.



Também dará a conhecer aos seus visitantes a mascote do Turismo de Macau – o Mak Mak, que irá dar as boas-vindas a todos, especialmente à geração mais nova, com ofertas de divertidas tatuagens temporárias com o desenho do Mak Mak e outro merchadising.



Terá um espaço com a presença de jovens macaenses que se encontram a estudar em Portugal e que vêm mostrar algumas suas habilidades, como caligrafia chinesa, arte tradicional chinesa de recorte em papel, entre outras.



Para dar início à abertura oficial da BTL, o Turismo de Macau proporcionará uma Dança do Leão junto ao pavilhão 1 e por volta das 18h terá lugar a atuação de um grupo street dance no Stand da APAVT, onde a Directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, receberá o certificado de Macau como destino preferido da APAVT 2019.



Para além destes eventos de animação também vai haver uma mascote do Mak Mak "viva" a receber os visitantes no stand e a passear ao longo do pavilhão.



Com a celebração do 20º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau e do 40º aniversário das relações diplomáticas entre Portugal e a China, a presença de Macau na BTL reveste-se de especial importância, consolidando toda uma estratégia no posicionamento de Macau enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer.



Estando situado na linha da frente do Pavilhão 4, o stand nº 4B03 de 108m2 do Turismo de Macau pretende passar a mensagem de Macau como um destino multifacetado e apaixonante, tendo em conta que os laços históricos, culturais e económicos existentes entre Macau e Portugal justificam sempre uma visita a este pequeno território.