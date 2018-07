Maior Festival do Bacalhau do país está de regresso

O maior e mais emblemático Festival do Bacalhau decorre de 8 a 12 de agosto na Gafanha da Nazaré

O dia 8 de agosto marca o arranque de mais uma edição daquele que é considerado um dos maiores festivais gastronómicos do país: o 11.º Festival do Bacalhau, evento organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a Confraria Gastronómica do Bacalhau, e tendo como palco o Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

Um investimento global de 250 mil euros, proporcionará aos 150 mil visitantes previstos, cerca de 150 ações desde showcooking, degustações, concursos, workshops, oficinas, mostras de artesanato, visitas especiais ao Navio-Museu Santo André, atividades desportivas, espetáculos de diversas artes performativas, concertos, a minimaratona e muitas outras atividades náuticas. No Cais das Brincadeiras há também um vasto programa dirigido às crianças e famílias. A ENTRADA É GRATUITA.

Trata-se de um momento de vital importância para a promoção dos valores da gastronomia e da cultura do bacalhau, que em 2018 irá para a sua 11.ª edição, onde não faltarão, também, outros sabores da região, como as tradicionais Padas (pão) de Vale de Ílhavo, os vinhos da Bairrada e os azeites.

Geridos por 15 Associações do Município, os 10 restaurantes, 2 bares e as 2 padarias, vão servir cerca de 23 mil refeições que representam um consumo na ordem das 12 toneladas de bacalhau e derivados.

O Palco Mar contará, este ano, com a alma contagiante dos The Black Mamba (dia 8), a alegria e o amor musical dos HMB (dia 9), a celebração única dos "clássicos" Os Quinta do Bill com a Banda dos BV de Ílhavo (dia 10), o ritmo africano do Bonga (dia 11) e a emoção de um Tributo a Carlos Paião (dia 12, dia do encerramento).

O espaço/tenda "Terra e Mar" terá a presença de 8 Associações e 32 artesãos, sendo o espaço privilegiado para as 12 ações de showcooking, das quais podemos destacar as que contarão com a presença dos Chefs Cátia Goarmont, Miguel Gameiro e uma "surpresa" estrangeira.

Estão lançados alguns dados… já que surpresas e novidades haverá muitas mais, como por exemplo, o pré-lançamento do vinho da Bairrada, tinto e branco, "Faina Maior", depois de ter sido lançado, no ano passado, o espumante galardoado "Faina Maior", numa parceria com a Associação Rota da Bairrada. Para além da edição de 2018 do Festival do Bacalhau receber a certificação "Sê-lo Verde", pelas boas práticas ambientais que serão implementadas durante o evento.

Mais informações em: http://www.cm-ilhavo.pt/pages/677?event_id=3367