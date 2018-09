Marco Martins tenta bater recorde mundial

15 de Setembro - Pista da Costilha

21:37

O piloto Marco Martins, de Porto de Mós, Leiria, vai tentar entra para o famoso livro de records Guiness Book tenho como objectivo bater o recorde de kartcross, isto é, fazer 515 quilómetros em oito horas, isto no próximo dia 15 de Setembro de 2018.

"O meu objectivo é fazer os 515 quilómetros em oito horas conforme estabelece o Guinness World Records e é com esse objectivo que me estou a preparar. Sei que este é um objectivo difícil de atingir, mas com o apoio da minha equipa e dos meus patrocinadores acredito que possa ser batido".

Recentemente Marco Martins fez uma a deslocação a Lousada que serviu essencialmente para fazer testes, estabelecer médias, avaliar os consumos e analisar o desgaste de material.

Falando das razões que o levaram a querer bater este recorde, o piloto de Leiria sustentou que desde criança sempre teve como desiderato bater um recorde e entrar para o Guinness World Records .

Marco Martins é conhecido pelo seu ecletismo e pela diversidade de modalidades que já praticou, tendo sido campeão nacional de ciclismo, atleta olímpico, campeão de kickboxing e campeão autocross, em 2011, em Mação, vila que pertence ao distrito de Santarém.