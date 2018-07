MATIZADORES 3D DA GOTA DOURADA

Cuide da cor dos seus cabelos, de forma natural!

Sempre a inspirar a beleza feminina, e procurando deixar os cuidados capilares cada vez mais naturais, a GOTA DOURADA COSMÉTICOS lança agora em Portugal os MATIZADORES 3D!

Com as suas fórmulas inovadoras, à base de ingredientes de origem natural, totalmente livres de químicos, os condicionadores MATIZADOR 3D serão os seus aliados perfeitos para manter um cabelo saudável, nutrido e com um tom perfeito!

Platinado, Marsala, Vermelho Intenso, Super Black ou Grafite? …A escolha é sua! Seja qual for a sua cor de eleição, e quer opte por assumir a sua cor natural ou por pintar o cabelo, a GOTA DOURADA tem o MATIZADOR 3D ideal para manter o seu tom irrepreensível, uniforme e super brilhante!

O MATIZADOR 3D PLATINADO proporcionará cabelos loiros super platinados e brilhantes! Com pigmentos roxos e azuis, este matizador ilumina os fios descolorados, neutralizando a sua cor e deixando-a livre dos indesejáveis tons amarelados, sem deixar que escureça demasiado.Este condicionador, elaborado à base de Violeta e Creatina, oferece ainda um tratamento de regeneração dos fios. Trabalhando com eficácia na restruturação capilar, evita a quebra dos cabelos, deixando-os fortalecidos e cheios de vitalidade!

O MATIZADOR 3D PLATINADO será o aliado ideal para manter os seus cabelos fortes, saudáveis e brilhantes, com um extraordinário tom loiro platinado perfeito!

O MATIZADOR 3D MARSALA, graças às propriedades nutritivas e fortalecedoras da Arginina e do Extrato de Romã, acenderá aquele irresistível tom avermelhado super vibrante nos cabelos mais rosados, oferecendo um incrível efeito gloss 3D e um brilho intenso em tom marsala!

Este matizador, para além de aumentar a resistência dos fios, neutraliza os tons oxidados que acabam por aparecer nos cabelos deste tom, deixando as suas madeixas deslumbrantes! Renda-se a este irresistível tom cereja e mantenha os seus cabelos bonitos e com uma coloração irrepreensível com o MATIZADOR 3D MARSALA!

O MATIZADOR 3D VERMELHO INTENSO vai ajudá-la a manter por muito mais tempo aquele incrível tom ruivo super vibrante! A sua fórmula inovadora, à base de Óleo de Cenoura e Argan, para além de promover a preservação da cor, regenera os fios em profundidade, deixando os cabelos saudáveis e com um brilho extraordinário. Com o poder de neutralizar os tons oxidados com o tempo, o Condicionador MATIZADOR 3DVERMELHO INTENSO vai ser o aliado perfeito para manter os seus cabelos ruivos com um tom perfeito, brilhante e cheio de vida!

O MATIZADOR 3D SUPER BLACK oferecerá aos seus cabelos um poderoso tom preto, repleto de brilho e de vitalidade, durante muito mais tempo! Elaborado à base de Lama Negra e D-Pantenol, este condicionador hidrata os fios profundamente, auxiliando na recuperação dos danos causados pelas agressões externas a que os cabelos estão diariamente sujeitos, tanto de origens naturais como químicas. Com a utilização regular deste MATIZADOR 3DSUPER BLACK, diga adeus aos indesejados tons avermelhados, provocados pelo desbotamento e ressecamento dos fios. Saudáveis e fortes, os seus cabelos manterão durante muito tempo um irresistível tom negro, brilhante e uniforme!

O MATIZADOR 3D GRAFITE recuperará o tom cinzento perfeito nos cabelos de tom mais frio, deixando-os nutridos e pigmentados de maneira uniforme. Através da utilização de Proteína de Trigo e Óleo de Coco na sua composição, este matizador chumba a cor dos fios, deixando-os mais acinzentados e livres dos amarelados indesejados. Este condicionador nutre e restrutura os fios em profundidade, aumentando a sua resistência e oferecendo-lhes um extraordinário efeito gloss. Graças às propriedades dos seus ativos, com o MATIZADOR 3DGRAFITE conseguirá manter os seus cabelos bonitos, hidratados e fortalecidos, com um extraordinário tom grafite e super brilhantes!

Sendo a matização a técnica de interromper a oxidação dos fios – que, para além de desbotar a cor, provoca o indesejado efeito frizz e até as pontas espigadas –, os MATIZADORES 3D da GOTA DOURADA irão impulsionar e reacender a cor pretendida para os cabelos através da sua pigmentação (e não coloração), oferecendo brilho e nutrição intensos e realçando os tons apagados pelo tempo e pelas agressões externas.

De aplicação fácil, rápida e prática, estes MATIZADORES 3D foram desenvolvidos para serem aplicados por si mesma, durante banho – sem necessidade de utilizar luvas, basta aplicar o produto no cabelo lavado e húmido, friccionando da raiz até às pontas, e deixar agir durante 3 a 15 minutos antes de enxaguar (o matizador pode ser aplicado diretamente ou misturado numa máscara capilar de cor branca). Porque ninguém conhece melhor o nosso cabelo do que nós próprias, deve decidir qual a frequência de utilização do matizador, assim como o tempo de aplicação e a sua diluição, de acordo com os seus desejos e necessidades e a intensidade da cor que pretende!

Os MATIZADORES 3D da GOTA DOURADA, através dos seus ativos de origem natural, irão manter os seus cabelos nutridos, regenerados e fortalecidos, super brilhantes e com uma cor perfeita e cheia de vida!

