MELGAÇO, A CAPITAL DO ESPUMANTE DE ALVARINHO ESTE FIM DE SEMANA

A 4.ª edição da Festa do Espumante de Alvarinho tem nova localização, no Largo do Mercado, após obras de requalificação

14:55

Esta sexta-feira, sábado e domingo, Melgaço volta a ser destino obrigatório. O programa já é conhecido e cumpre a promessa de trazer até à vila raiana muita animação e festa, tendo os vinhos espumantes de Alvarinho como atração principal.Espumantes, produtos regionais, cozinha ao vivo com chefes de renome e provas comentadas são os destaques da 4ª edição da FESTA DO ESPUMANTE DE MELGAÇO."A Festa do Espumante foi uma aposta arriscada, mas hoje o certame já se afirmou. E prova disso são os números: em 2017 tivemos cerca de 5 mil visitantes. Este foi um dos motivos para a alteração do local do evento: pela primeira vez no Largo do Mercado, um espaço mais confortável para a realização da Festa», atenta o autarca de Melgaço, Manoel Batista, considerando que «É uma montra privilegiada para o nosso Alvarinho e para a gastronomia regional. Não tenho dúvidas, nenhumas, de que é uma aposta ganha!».A FESTA DO ESPUMANTE DE MELGAÇO é de entrada livre. Permite o acesso a provas de espumantes (mediante aquisição de copo, no valor de 2,5€) e produtos regionais diversificados, com a presença de quase 30 produtores.Nos espumantes estarão representados: Adega do Sossego, Alvaianas, Casa de Canhotos, Cortinha Velha, Dom Ponciano, Dona Paterna, João Portugal Ramos, PROVAM, Quinta das Pereirinhas – Foral de Monção, Quinta de Alderiz, Quinta do Mascanho, Quinta do Regueiro, Quintas de Melgaço, Rebouça, Reguengo de Melgaço, Soalheiro, Solar de Serrade, Terras de Real e Valados de Melgaço. Para agradar a todos os paladares, as opções de harmonização gastronómica estão asseguradas pelos produtores regionais A Castrejinha, Aromas e Caprichos, Bolos & Bolinhos Gourmet, Delícias do Planalto, Mel do Zé, Prendokas, Artesanali’s, Melgaço em Sabores, Prados de Melgaço e Quinta de Folga.Durante os três dias de evento, estarão também disponíveis as especialidades de Melgaço e do Alto Minho dos restaurantes "O Brandeiro" e "Paris".O cartaz da 4ª edição fica completo com demonstrações de cozinha dos chefes Vítor Matos, do restaurante Antiqvvm, Porto, que obteve uma estrela Michelin no projeto anterior, Largo do Paço, (domingo, 25), António Alexandre, do Lisbon Marriott Hotel Lisboa e jurado em concursos como o Chefs Academy, (sábado, 24), e José Silva, do restaurante Solar dos Presuntos, Lisboa, (sexta-feira, 23), provas comentadas de espumante e atuações musicais com música ao vivo e DJs, (sexta-feira e sábado, 23 e 24 de novembro).A FESTA DO ESPUMANTE DE MELGAÇO pode ser o pretexto perfeito para descobrir um destino de natureza por excelência, onde é possível praticar os desportos de rio e montanha ao sabor de um Alvarinho único e do fumeiro de Melgaço.Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=kcvL3qCeBlg