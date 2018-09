Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mercado das viagens inaugura uma nova agência em Aveiro

A Rede de agências “Mercado das Viagens” inaugurou sábado, dia 1 de Setembro, uma nova agência, desta vez em Aveiro.

A agência situa-se na Galeria Comercial Pingo Doce, loja 14, Estrada Nacional 109 na Esgueira.



O evento contou com a presença de Nuno Castro CEO do Mercado das Viagens.

O Mercado das Viagens de Aveiro tem como gerente Fernando Santos e conta já com uma equipa experiente dentro das várias áreas de negócio.



"A opção pela localização da agência em Aveiro recaiu, essencialmente, por esta ser a sede do distrito, contar atualmente com mais de 78500 habitantes e ser um centro relevante de negócios.

O objetivo desta agência é oferecer soluções e serviços não só na cidade de Aveiro, mas também a todas as zonas limítrofes. Dispomos de todas as ferramentas necessárias à organização de viagens, de modo a que o passageiro se possa dedicar inteiramente ao seu trabalho ou lazer. Alojamentos, aluguer de viaturas, cruzeiros, seguro de viagens, feiras, entre outras.", refere Nuno Castro.



A rede Mercado das Viagens tem 5 anos de existência e com a abertura da agência de Aveiro, conta com 21 balcões. Estando já a preparar as próximas aberturas até ao final do ano de mais 4 agências, Funchal, Caldas da Rainha, Maia e Matosinhos.