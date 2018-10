Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mercado de Sant’Ana recebe Feira do Mel

Leiria, 3 e 4 de novembro 2018

16:55

O Mercado de Sant’Ana, em Leiria, recebe, dias 3 e 4 de novembro, a XVI Feira do Mel, uma iniciativa da Associação de Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste (AARL) e do Município de Leiria.



Nesta feira, em que os produtores associados da Associação de Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste apresentam o mel da região e outros produtos apícolas, o público será desafiado a escolher o melhor mel da Feira, numa sessão de provas para atribuição do prémio "a escolha do público".



No Sábado, dia 3 de novembro, pelas 14 horas vai realizar-se o seminário "O valor dos produtos apícolas", no Auditório do Mercado de Sant’Ana, seguido de showcooking e animação musical pela Trovantina.



No domingo, 4 de novembro, atuará o Rancho Folclórico do Freixial e serão divulgados os resultados das provas de mel.

A Feira do Mel é um evento que se realiza na cidade de Leiria desde 1989, organizado pela AARL, com o objetivo de divulgar o mel e valorizar a apicultura, como atividade representativa do território.