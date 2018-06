Arqueologia para todos em Mértola

Mértola acolhe nos meses de verão várias iniciativas no âmbito da arqueologia. Divulgar o património do Museu de Mértola, partilhar conhecimentos e proporcionar o contato direto com as escavações arqueológicas são algumas das atividades.

De 22 de junho a 16 de setembro terá lugar a iniciativa "Museu Vivo. O Museu sai à rua", que inclui várias exposições de peças arqueológicas, em diversos espaços públicos do concelho.

No dia 23 de junho realizam-se as oficinas de ciência aberta "Da escavação ao Museu. Arqueologia para todos" destinadas à comunidade. Na Alcáçova do Castelo de Mértola, das 10h00 às 17h00, realiza-se a oficina dedicada à escavação e ao registo do património. Com o mesmo horário, no Largo Vasco da Gama, a oficina incide sobre a cerâmica arqueológica, os vestígios osteológicos, metais e jogos.

A campanha de escavações arqueológicas na encosta do Castelo de Mértola decorre de 2 a 27 de julho e destina-se a jovens entre os 16 e 30 anos.

A iniciativa Arqueologia para todos é uma organização da Câmara Municipal de Mértola, do Campo Arqueológico de Mértola, do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciência do Património e da Universidade do Algarve.