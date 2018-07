Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MINIFAMILY

Kartódromo Internacional de Palmela – 7 de Julho

10:52

Eis que chega o momento de por à prova a vossa destreza e do vosso MINI em Pista!



Temos 31 vagas de 10 minutos cada, exclusivas para membros MINIFAMILY, tudo isto para que possas desfrutar de uma sensação de Go-Kart num dos percursos nacionais mais conhecidos, o KIP - Kartódromo Internacional de Palmela, tudo isto em ambiente noturno.



Horários:

- 14h - Concentração na AMG Car (EN 10, 2845-547 Amora);

- 15h - Saída em caravana por EN no sentido de Azeitão, paragem no parque local para um café;

- 16:30h - Saída para percurso pela Serra da Arrábida, pela via superior;

- 17:30h - Chegada ao Kartódromo Internacional de Palmela para as inscrições (Herdade de Algeruz 2950-051 Palmela);

- 18h - Início das mangas cronometradas;

- 24h - Final do evento.





Condições e inscrições:

- As inscrições serão feitas através de email, para o eventos@minifamily.pt

- No email de inscrição indicar: Nome, idade, nº de inscrições (quantas mangas vai participar, havendo 4 disponíveis), nº de telefone e email. Será enviado um email de resposta com NIB para pagamento da inscrição.

- 4 mangas (10 minutos cada) exclusivas para Membros MINIFAMILY, cada uma com 8 carros, valor unitário de 12,50€ por manga;

- Obrigatório o uso de capacete em Pista!;

- Cada carro pode apenas correr com condutor e 1 passageiro;

- Evento limitado, com condições exclusivas MINIFAMILY, 31 vagas para os Minis;



Informações úteis:

- Fácil estacionamento;

- Existem estruturas de apoio, como refeições e WC, mas aconselhamos levar farnel;

- Acesso pago para quem queira assistir às mangas, 3€ por pessoa/carro e 5.00€ para 2 pessoas/carro.





Local: Kartódromo Internacional de Palmela