MISSÃO CONTINENTE METE O NARIZ EM CAUSA SOLIDÁRIA

Os novos sacos solidários reutilizáveis já estão disponíveis nas lojas Continente

18:46

A Missão Continente volta a associar-se à Operação Nariz Vermelho, desta vez para lançar uma linha de sacos solidários reutilizáveis.

Os novos sacos, exclusivos das lojas Continente, são feitos em ráfia e contêm uma etiqueta que conta a história e a missão da Operação Nariz Vermelho e explica o apoio concedido pela Missão Continente a esta causa. Os sacos vermelhos às bolas apresentam ainda frases como: "A Missão Continente mete o nariz por esta causa", "Este saco leva muita alegria", ou "Este saco tem muita pinta".

Cada um destes sacos tem o custo de 1€ e 50% do valor das vendas será doado pela Missão Continente à Operação Nariz Vermelho, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem o propósito de assegurar um programa de intervenção que promove a visita de palhaços profissionais aos serviços pediátricos dos hospitais portugueses onde, em estreita colaboração com os profissionais de saúde, realizam atuações adaptadas a cada criança e a cada situação.

Atualmente a Operação Nariz Vermelho visita mais de 45.000 crianças hospitalizadas em 15 hospitais em Lisboa, Porto, Coimbra e Braga.



Para grandes causas, grandes missões.