Missão Continente vai financiar projetos

Na área da alimentação

11:39

Inscrições abertas até 30 de novembro através de www.missao.continente.pt



• Nova edição do Donativo Missão Continente financia projetos na área da alimentação• Os Projetos deverão abranger, pelo menos, uma, das seguintes áreas de atuação: alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão socialJá está aberto o prazo de inscrição dos projetos para o Donativo Missão Continente 2018 e podem inscrever-se todas as entidades nacionais sem fins lucrativos, privadas ou públicas, cujos projetos se foquem num ou mais dos três temas abrangentes relacionados ao tema da alimentação: alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão social.Depois de, na edição anterior, terem sido distribuídos 330.000€ por 22 projetos vencedores - escolhidos entre 333 candidaturas -, a iniciativa da Missão Continente volta a apoiar ideias que contribuam, por exemplo, para a educação, sensibilização e capacitação na área da nutrição saudável, integração social e profissional, melhoria das condições de vida e do acesso a alimentos, combate ao desperdício alimentar ou promoção da qualidade e segurança alimentar. Os projetos podem ser dirigidos a diferentes faixas etárias e perfis de beneficiários.O júri será composto pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, a Direção-Geral da Saúde e o Continente para uma avaliação global dos projetos e contará, também, com entidades especialistas como o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e o GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial para a avaliação dos projetos respeitantes às áreas da alimentação saudável, do desperdício alimentar e da inclusão social.O valor do apoio será angariado através da venda dos presentes solidários da Missão Continente disponíveis em todas as lojas Continente a partir de novembro.Os projetos serão avaliados de acordo com a relevância, coerência e sustentabilidade do projeto, bem como a adequação ao público alvo e respetivas estratégias de avaliação de resultados do mesmo. A avaliação resultará de uma ponderação entre 90% da avaliação do júri e 10% da votação do público online no site.Os vencedores serão anunciados em março de 2019 e o respetivo donativo entregue às instituições até julho do mesmo ano.Alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Missão Continente continua assim a promover o desenvolvimento de projetos e iniciativas que sejam inovadores e que vão ao encontro das necessidades da sociedade atual, tendo a sensibilização e mobilização como seu foco central de atuação.