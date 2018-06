MK Premium a sua propriedade em mãos espertas

A MK Premium, empresa gestora de activos imobiliários especializada na aquisição de edifícios, está em Portugal.

A MK Premium, empresa gestora de activos imobiliários especializada na aquisição de edifícios, está em Portugal desde o início deste ano, especificamente nas cidades de Lisboa e Porto, onde exportou o seu modelo de negócio. Isto é baseado na aquisição de prédios, independentemente do seu status e situação de aluguer, para responder também à crescente demanda por moradia.

Com experiência comprovada em Madrid e Barcelona, além de estratégia de negócios, a MK Premium também conseguiu perpetuar o legado histórico das propriedades que adquire, através de projetos de reabilitação que atendem às necessidades do edifício e contribuem para a criação de espaços energeticamente eficientes. Esta prática habitual na empresa, desde a sua fundação em 2012, é agora uma máxima do Governo de Portugal que iniciou uma importante campanha de recuperação de edifícios urbanos em todo o país.

Através de um programa de incentivo, pretende-se libertar um milhão de edifícios, para promover habitação tanto entre o público nacional como para o investidor estrangeiro. De facto, Portugal tornou-se um dos locais mais atraentes da Europa para o sector imobiliário, pelos seus benefícios fiscais e qualidade de vida.

Nesse cenário, estão sendo promovidas políticas de financiamento, como aprovado há poucos dias para dar lugar a propriedades em mau estado ou com mais de 30 anos de vida e que precisam de ações urgentes para evitar sua degradação. . O objetivo é recuperar propriedades que possam responder ao atual mercado imobiliário.

No entanto, existem proprietários que não querem investir em sua propriedade e preferem deixar sua propriedade em mãos experientes. Às vezes, por razões económicas, dado o investimento significativo que deve pagar, em outros, falta de vontade de perpetuar o legado da família ou simplesmente ignorância total a recuperar a rentabilidade de uma fazenda, eles queriam como possíveis causas para solicitar serviços MK Premium e receba o conselho mais profissional e adequado para o seu edifício.

Mais de 150 propriedades e um investimento de cerca de 94 milhões de euros garantem esta empresa que chega a Lisboa e ao Porto com a firme intenção de expandir o seu portfólio imobiliário e possui no seu portfólio de imóveis únicos, que oferecem ótimas opções no mercado imobiliário. Além disso, por ser um ativo, possui capital próprio, por isso resolve com rapidez, total sigilo e sem financiamento bancário, operações imobiliárias.

