MK Premium fecha a sua primeira operação imobiliária em Lisboa no valor de 450.000 euros

A empresa espanhola adquire um edifício, localizado numa das áreas residenciais mais exclusivas da capital portuguesa

11:18

Este é o segundo activo imobiliário da MK Premium em Portugal, embora a empresa espere aumentar a sua carteira de acções nas próximas semanas.

Barcelona, 12 de julho de 2018.

Três semanas depois de encerrar sua primeira operação imobiliária em Portugal, especificamente no Porto, a MK Premium anuncia a aquisição de seu primeiro prédio residencial em Lisboa. É uma propriedade de 262 metros quadrados em dois andares, que tem quatro casas e uma grande área de jardim, na Rua Marvila, 54, uma das áreas premium da capital. A patrimonial espanhola adquiriu esta propriedade por um valor total de compra de 450.000 euros.

"Lisboa e Porto são duas cidades que têm um grande parque imobiliário que se adapta ao modelo de negócio do MK Premium. É por isso que decidimos, no início do ano, investir no vizinho Portugal, devido à tipologia dos seus edifícios e preços competitivos. Num curto espaço de tempo, conseguimos nos posicionar no mercado imobiliário português e existem muitos proprietários de edifícios que solicitam os nossos serviços, sobretudo imóveis residenciais baixos, mas localizados em áreas estratégicas que nos permitirão responder à crescente procura de habitação ", diz Daniel Leiva, sócio fundador da MK Premium.

O imóvel adquirido pela empresa espanhola em Lisboa caracteriza-se por estar numa zona residencial muito procurada na capital, nas margens do rio Tejo e muito perto do aeroporto, da Ponte Vasco da Gama e do Parque das Nações. Por enquanto, a empresa não revelou que projeto imobiliário está previsto para este edifício, embora seja um edifício antigo, está em muito bom estado. "Estamos muito entusiasmados porque em pouco tempo acrescentámos o nosso segundo imóvel em Portugal, embora o número aumente nas próximas semanas, já que estamos prestes a fechar mais várias transacções imobiliárias, tanto em Lisboa como no Porto.

No caso do edifício Rua Marvila, está em muito bom estado de conservação, em uma área residencial exclusiva e estamos avaliando junto com equipa técnica, quais as melhorias a trazer para o edificio", reconhece Daniel Leiva.

Esta é a segunda propriedade da MK Premium em Portugal, após a aquisição, a algumas semanas, do edifício Rúa Cándido dos Reis, 287 (Porto), com 8 casas com 390 m2. O objectivo da empresa espanhola é fechar o ano com um investimento de cerca de 7 milhões de euros entre as duas cidades portuguesas e atingir 80 ativos imobiliários entre as quatro localizações de Barcelona, Madrid, Lisboa e Porto. Por enquanto, a MK Premium possui um total de 35 ativos imobiliários neste primeiro semestre de 2018.

Sobre MK PREMIUM

MK PREMIUM S.L., é uma empresa familiar dedicada à gestão de ativos imobiliários e seu aumento de valor através de reabilitação abrangente. Com um investimento de mais de 94 milhões de euros e mais de 190 aquisições, é uma das empresas líderes na compra de edifícios.