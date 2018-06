Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MK Premium responde a heranças patrimoniais com pouca rentabilidade

A empresa sediada em Lisboa e no Porto é especializada em propriedades verticais

Um edifício em herança, longe de ser uma boa notícia, pode muitas vezes ser um sério problema do tesouro. Para a despesa associada com a aceitação da herança, devemos adicionar o investimento na manutenção do edifício, mesmo que ela seja devoluto, uma vez que os pagamentos de impostos, como o IMI (Imposto Municipal de Propriedade), são obrigatórios em todos os casos sem exceções.



E mesmo em cidades como Lisboa, para incentivar os edifícios a contribuírem para responder à crescente procura de habitação que a capital portuguesa está a viver, ter uma exploração não utilizada pode até ser uma penalização de até 300% do pagamento de IMI.



A MK Premium, empresa espanhola de gestão de património com presença em Portugal, tem consciência do esforço económico envolvido na gestão de uma comunidade. Não em vão, tem um amplo portfólio com mais de 190 ativos, após um investimento de mais de 94 milhões de euros.



"Herança patrimonial é, em muitos casos, e tendo em conta a situação pessoal e económica de cada família, um problema quando não podendo devido à falta de conhecimento para satisfazer as necessidades que a gestão de um edifício exige, com ou sem inquilinos. Vivemos diariamente na administração de nossos ativos e oferecemos soluções para os proprietários que não atingem a lucratividade com sua propriedade. Mesmo quando a propriedade está devoluto, suas despesas não são reduzidas. E com o passar do tempo, esta situação está aumentando ", diz Daniel Leiva, sócio-fundador da MK Premium.



Uma das características da empresa com escritórios em Lisboa e no Porto é que compra diretamente, sem intermediários, e tendo capital próprio, pode dar uma resposta rápida e ágil, com total confidencialidade, em apenas 3 meses.



"A nossa máxima é expandir o nosso portfólio imobiliário para ajudar a impulsionar o mercado português e dar uma segunda oportunidade a estas propriedades no setor imobiliário. Nestes anos, adquirimos prédios que, em muitos casos, devem ser reabilitados integralmente, pois estão em péssimo estado de conservação. Mas também procuramos prédios com inquilinos porque estamos interessados em obter rentabilidade. Sentimos paixão por edifícios e estamos interessados em perpetuar seu patrimônio histórico, contribuindo para responder à crescente demanda por moradia. Em cidades como Lisboa e Porto existem muitos prédios devoluto que poderiam fazer parte da nossa empresa. Por isso, garantimos que sua propriedade estará nas melhores mãos ", acrescenta Daniel Leiva.



