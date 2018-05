Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MK Premium transfere escritório do Porto para a Torre do Burgo e expande equipa comercial

A empresa pretende fechar este ano com um volume de negócios de cerca de 7 milhões de euros entre Lisboa e Porto

12:03

• Daniel Leiva: "Queremos estabelecer-nos na segunda cidade mais importante de Portugal, onde existe um mercado imobiliário significativo em áreas 'prime' que se adaptam ao nosso modelo de negócio, aumentando os nossos recursos económicos e recursos humanos"



A MK Premium quer responder ao potencial mercado imobiliário em Portugal, aumentando o investimento na segunda cidade mais importante do país - o Porto. Para isso, a sociredade de capitais espanhóis expandiu a sua equipa comercial e deslocou os seus escritórios para um dos edifícios mais emblemáticos do coração financeiro da cidade, a Torre do Burgo, na Avenida da Boavista.



"Nestes três meses em que estivemos no país, notámos as grandes oportunidades de negócio existentes no Porto. É uma cidade pitoresca, Património Mundial da UNESCO, com muitos edifícios antigos, alguns dos quais se encontram entaipados em zonas 'prime'. É um tipo de propriedade que estamos interessados em incorporar no nosso portfólio de propriedades, já que, como fazemos em Madrid e Barcelona, queremos recuperá-lo e aumentar o seu valor no mercado imobiliário. O investimento em Portugal está centrado em Lisboa, pelo que queremos consolidar-nos no Porto, sem perder oportunidades de negócio na capital do país", reconhece Daniel Leiva, sócio fundador da MK Premium.



Muitas empresas do setor imobiliário estão a entrar no mercado português devido aos seus benefícios fiscais e preços mais competitivos, no entanto, em Lisboa existe uma maior concorrência, especialmente a nível internacional. "Portugal tornou-se um local muito interessante para o investimento imobiliário, no entanto, a nossa actividade profissional não nos permite realizar operações macroeconómicas, como os fundos de investimento ou o SOCIMIS. Procuramos contato direto com o pequeno proprietário, a quem oferecemos uma solução viável para o seu prédio. Além disso, a MK Premium mantém a sua estratégia comercial de estar nas duas cidades mais importantes de Portugal, mas, por volume de negócios, decidimos aumentar os nossos esforços e recursos económicos no Porto".



Para isso, a empresa espanhola decidiu expandir a sua equipa comercial, para responder ao volume significativo de pedidos que estão sendo recebidos nesta cidade localizada nas margens do rio Douro, os quais, já atingiram uma média de 60 visitas mensais. Para isso, a empresa decidiu mudar os seus escritórios para uma nova sede localizada num dos edifícios mais representativos da cidade: a Torre do Burgo, projetada por Eduardo Souto de Moura, um prestigiado arquitecto que possui um Prêmio Pritzker (o Prêmio Pulitzer de arquitectura).



"O Porto é uma cidade que em pouco tempo estará posicionada ao mesmo nível de Lisboa. Existem muitas empresas de construção que estão a trabalhar intensamente para reabilitar o parque imobiliário envelhecido, uma vez que os seus preços e benefícios competitivos estão a tornar a cidade muito atraente para os investidores. Além disso, existem propriedades com grande potencial em áreas exclusivas da cidade que estão em sério risco de desaparecer, devido ao seu estado de conservação. No meio da crise, muitos proprietários decidiram cobrir as suas propriedades, dada a dificuldade de assumir o alto custo de manutenção. Agora que o país está a passar por um período de despertar económico, a reabilitação dessas propriedades é um investimento muito alto. É aí que entra o MK Premium, para oferecer a máxima valorização, já que temos capital próprio", acrescenta Daniel Leiva.



A MK Premium estuda vários projetos e espera, em breve, anunciar a primeira operação imobiliária em Portugal. Assim, a empresa espanhola pretende fechar este ano com um volume de negócios de cerca de 7 milhões de euros em Portugal e adicionar, entre os quatro locais de Madrid, Barcelona, Lisboa e Porto, um total de 80 ativos imobiliários.



Ligue para 211 216 163 e deixe a sua propriedade nas melhores mãos.