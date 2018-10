MultiOpticas assinala dia Mundial da Visão com inauguração da Kidzânia

Inauguração do novo Centro de Optometria MultiOpticas.

A MultiOpticas, líder do setor ótico em Portugal, comemora hoje o Dia Mundial da Visão, com a inauguração do novo Centro de Optometria no Parque Temático da KidZânia Lisboa que irá permitir aos visitantes experienciar as profissões de optometrista e vendedor numa loja de ótica, ou ser o cliente que realiza o exame e escolhe os seus óculos graduados ou de sol. A inauguração contou a com presença do CEO do Grupo GrandVision, Dr. Rui Borges, do representante da KidZânia Lisboa, Dr. Pedro Silva e da atriz Isabel Figueira.

Para Dr. Rui Borges, CEO da GrandVision: "é muito importante passar a mensagem de que cuidar da visão é fundamental, tem a ver com a nossa qualidade de vida, com os princípios de saúde base, com a educação, tudo valores que a GrandVision e marca MultiOpticas defendem."

A inauguração do novo Centro de Optometria MultiOpticas é uma das muitas iniciativas que o Grupo GrandVision promove no mês de Outubro, mês em que se assinala oficialmente o Dia Mundial da Visão.

Durante este mês, a insígnia tem como objetivo a sensibilização do público em geral para a importância das consultas anuais e check-up, assim como visa dar informação sobre novas soluções e produtos para os clientes de várias gerações.

A optometria, pela mão da MultiOpticas, passa a ser uma das mais recentes profissões a experimentar na KidZania, que simula uma cidade real à escala para crianças dos três aos 15 anos.

A MultiOpticas tem hoje mais de 200 lojas em Portugal e faz parte do grupo GrandVision, detentora também da GrandOptical e Solaris em Portugal, e mais de 7000 lojas em todo o mundo.