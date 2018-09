Município de Fornos de Algodres lança campanha para o Uso Eficiente da Água

Município de Fornos de Algodres lançou campanha designada: “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A.”

09:56

O Município de Fornos de Algodres com o apoio do Fundo Ambiental lançou uma campanha, intitulada "A Água Não Dura Sempre. POUPE-A.", que decorrerá entre os meses de agosto e novembro, com o objetivo de sensibilizar toda a população (nacional, regional e local) para mudanças de comportamentos e de hábitos na boa gestão e poupança da água.

A campanha estará presente em vários meios de comunicação, como por exemplo na televisão, em rádios locais e nacionais, meios digitais, na imprensa local, regional e nacional, por via de mensagens escritas para o telemóvel onde o discurso é direcionado para toda a população, aconselhando-os a adotarem as melhores práticas no Uso Eficiente de Poupança de Água.

Para além de campanhas através de flyers de outdoors dinâmicos de rua, com o arranque do novo ano letivo, o Município de Fornos de Algodres levará a cabo um Seminário Ambiental Infantil, onde serão desenvolvidas várias atividades educativas à promoção do uso eficiente da água.

Este programa ambiental será uma ferramenta importante na educação e sensibilização para o desenvolvimento sustentável da comunidade educativa e da população em geral.