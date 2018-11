Município de Mértola

Azinheira de Mértola candidata a Árvore de 2019

17:25

A Azinheira Secular de Monte Barbeiro, freguesia de Alcaria Ruiva, Mértola, é uma das 13 finalistas do concurso Árvore do Ano 2019, promovida pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica. A árvore portuguesa vencedora irá concorrer à votação para a Árvore Europeia do Ano.

Inserida na Zona de Proteção Especial do Vale do Guadiana, esta azinheira (Quercus rotundifolia) distingue-se de outras da sua espécie pelas suas características invulgares, das quais se destacam o perímetro à altura do peito (PAP) de 3,56m, uma copa com 23,28m de diâmetro médio e uma área com cerca de 487m2 de copa.

A melhor forma de perceber a sua grandiosidade é efetivamente pela sua sombra, ao sentarmo-nos debaixo da sua copa faz com que o calor abrasador do Alentejo nos pareça suportável e nos permita contemplar a vastidão da planície envolvente respirando a sua tranquilidade.

A votação das 10 árvores finalistas decorre em https://portugal.treeoftheyear.eu/vote

As árvores portuguesas em concurso são 10. A final europeia será com 13 finalistas