Museu do Oriente assinala Dia Europeu das Fundações e Doadores com visita guiada

30 de Setembro | 16.00 | Gratuito

Uma visita guiada a um espaço que se tem vindo a afirmar como um verdadeiro centro cultural dedicado às culturas asiáticas, é o objectivo da iniciativa que a Fundação Oriente organiza no dia 30 de Setembro, domingo, às 16.00, antecipando a celebração do Dia Europeu das Fundações e Doadores (1 de Outubro).Constituída em 1988, a Fundação Oriente tem como missão a realização de acções de carácter cultural, educativo, artístico, científico e filantrópico que visem a valorização e a continuidade das relações históricas e culturais entre Portugal e o Oriente. A ideia de abrir, em Lisboa, um museu dedicado ao Oriente coincide com a data da sua própria instituição.A visita percorre todos os espaços do Museu e dá a conhecer algumas das iniciativas que aqui se realizam.Visita orientada "Fundação Oriente – o Museu"30 de Setembro16.00-17.00Gratuito, mediante inscriçãoParticipantes: máx. 25