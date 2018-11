Museu do Oriente assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Concerto “Sinto-me espectacular!”

16:19

O Museu do Oriente celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de Dezembro, em parceria com a Orquestra de Câmara Portuguesa e a CERCIOEIRAS, com um concerto do projecto Notas de Contacto, a OCP solidária na Cerci Oeiras, às 17h00, com entrada gratuita.

Para este espectáculo foi criada uma obra original, com base na improvisação e exploração sonora, que cruza ritmos e melodias tradicionais portugueses com ambientes de música oriental.



O projecto tem como objectivo principal a utilização da música como forma de expressão artística envolvendo, quer nas suas sessões semanais como nas apresentações públicas, músicos da Orquestra de Câmara Portuguesa com os clientes da CERCIOEIRAS.







"Sinto-me espectacular!"

Concerto do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Por Projecto Notas de Contacto – a OCP solidária na CERCIOEIRAS

3 de Dezembro

17h00

Duração: 50’ sem intervalo