Museu do Oriente celebra Dia Mundial da Criança

Visita-conto para famílias

17:54

O Museu do Oriente assinala o Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, com a visita-conto "O Rouxinol e o Imperador", numa adaptação da história de Hans Christian Andersen, que se realiza em duas sessões, às 10.00 e às 11.00.Indicada para famílias com crianças maiores de três anos, esta iniciativa sugere uma viagem até à China, através das peças do Museu do Oriente e das lendas que contam. Após a visita, os participantes serão surpreendidos por marionetas de sombra que revelarão como, com o seu maravilhoso canto, o rouxinol foi capaz de curar o próprio Imperador da China.Visita-conto "O Rouxinol e o Imperador"Dia Mundial da Criança1 de Junho10.00 e 11.00Duração: 45 min.Público-alvo: crianças a partir dos 3 anos (acompanhadas por um adulto)Preço: 4 €/ participanteParticipantes: mín. 25, máx. 30