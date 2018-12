Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Museu do Oriente em ano de celebração

Concerto de violoncelo e piano marca duplo aniversário

O Museu do Oriente assinala em 2018 o seu 10º aniversário e os 30 anos da Fundação Oriente, uma dupla efeméride que motiva um programa comemorativo no âmbito do qual terá lugar um concerto de violoncelo e piano, por Pavel Gomziakov e Jill Lawson, no dia 20 de Dezembro, às 21h00, no Museu do Oriente.



Neste concerto que explora as subtis complementaridades, tensões e justaposições entre violoncelo e piano, os dois músicos interpretam Variações sobre o tema de Mozart "A Flauta Mágica" e a Sonata Op. 5 Nº2 de Ludwig Van Beethoven; Malinconia Op. 20, de Jean Sibelius e a Sonata em Lá menor Op. 36 de Edvard Grieg.



Pavel Gomziakov interpretará as obras num violoncelo David Tecchler (Roma, 1703). O violoncelista, que iniciou os estudos de música aos nove anos, já actuou um pouco por todo o mundo - EUA, América do Sul, Japão e Europa - e recebeu uma nomeação aos prémios Grammy, em 2009, juntamente com a pianista Maria João Pires pela gravação das obras de Chopin.



Jill Lawson iniciou a formação em piano aos oito anos de idade, tendo estudado em Antuérpia, Amesterdão e EUA, onde obteve o Mestrado em Música. Depois disso, seguiu masterclasses com pianistas consagrados como Dmitri Bashkirov e Maria João Pires e prepara-se para gravar, em CD, a obra de câmara de António Fragoso e o integral das Sonatas para Violino e Piano de Paul Hindemith.



Com um espólio composto por mais de 14 mil peças, testemunhos da presença portuguesa na Ásia e das artes performativas daquela região do mundo, o Museu do Oriente é um dos raros museus na Europa vocacionado para as relações entre as grandes civilizações do Ocidente e do Oriente, espaço de encontro de culturas através da arte, da música, da literatura, do teatro, da religião, da política e da economia.



O museu surgiu como desígnio da Fundação Oriente que, desde 1988, tem como propósito a realização e o apoio a iniciativas de carácter cultural, científico, educativo, artístico, social e a defesa do património cultural ligado à língua e à história da presença de Portugal no Oriente, o desenvolvimento dos estudos orientais em Portugal e dos estudos internacionais sobre a presença portuguesa na Ásia.



Com delegações em Macau, na Índia e em Timor-Leste, a Fundação Oriente desenvolve também uma significativa acção na área filantrópica e um programa de bolsas de estudo de investigação, de doutoramento e de língua e cultura portuguesa e línguas e culturas orientais, promovendo ainda o ensino da língua portuguesa em Macau, Goa e Timor-Leste, e o apoio às comunidades da diáspora macaense. Ao longo destes 30 anos de atividade, a Fundação Oriente atribuiu 950 bolsas (694 anuais e 256 de curta duração), a indivíduos de 22 nacionalidades, com os portugueses a constituírem a maioria dos bolseiros, seguidos de chineses, indianos e coreanos.



Concerto de violoncelo e piano - Ciclo Piano Forte

No âmbito da programação comemorativa dos

30 Anos da Fundação Oriente e 10 Anos do Museu do Oriente

Por Pavel Gomziakov [violoncelo] e Jill Lawson [piano]

20 de Dezembro

21h00

Preço: 10 €

Duração: 80’ sem intervalo

M/6 anos



PROGRAMA



L. van Beethoven

Variações sobre o tema de Mozart A Flauta Mágica, «Bei Männern, welche Liebe fühlen»

Sonata Op.5 N 2

Jean Sibelius

Malinconia, op.20

Edvard Grieg

Sonata em Lá menor, op.36