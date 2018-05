Museu do Oriente organiza Street Food Festival

20 de maio | 10.30-19.00 | Gratuito

Especialidades asiáticas e locais, jogos tradicionais orientais, visitas à la minute, uma conferência sobre Reiki, uma cerimónia do chá e demonstração de kimono, integram a programação do Street Food Festival organizado pelo Museu do Oriente no domingo, 20 de maio, das 11.00 às 19.00.Entre as animações gratuitas a decorrer, não faltarão demonstrações de massagens tailandesas, pintura de mãos com henna e um calígrafo chinês a exemplificar a sua arte. Ao longo de todo o dia, as visitas à la minute convidam a conhecer, em apenas 15 minutos, uma peça específica do vasto espólio do Museu do Oriente. O Biombo Nambam, a estatueta de Guan Yu ou as Facas de Cordão Umbilical de Timor-Leste, são algumas das peças e histórias a desvendar, a partir das 10.45.Integrado no programa Museu em Festa, comemorativo dos 30 anos da Fundação Oriente e 10 anos do Museu do Oriente, a entrada no Museu e actividades são gratuitas, sendo o consumo no Street Food Festival pago.De referir que, neste dia, em virtude da realização da Corrida EDP Lisboa A Mulher e A Vida, o acesso ao Museu do Oriente estará condicionado. Das 10.00 às 12.30, o trânsito automóvel estará cortado na Rua Cintura do Porto e Av. Brasília, em ambos os sentidos.Museu do Oriente Street Food Festival20 de MaioPrograma 10.30 - 19.00Logradouro e acesso pedonal do MuseuMuseu | Entrada e actividades gratuitasStreet Food | Consumo pagoPrograma:STREET FOOD | 11.00 – 19.00LOGRADOURO LADO SULParticipantes:• Coal• A Bucha• Merenda Portuguesa• Beijo na boca | Gelados• Gastronomia das Filipinas | Especialidade: churrasco típico filipino• Restaurante Calcutta | Cozinha indiana• Restaurante Novo Bonsai | Cozinha japonesaACESSO PEDONAL DO MUSEUGastronomia da TailândiaACTIVIDADES10.45 – 16.45 | VISITAS À LA MINUTE15 minutos para conhecer uma peça [Pisos 1 e 2, Museu do Oriente]M/16 anos | Participantes máx.20/visita10.45-1100 | MENINO JESUS BOM PASTORGoa, século XVII [Exposição Presença Portuguesa na Ásia, piso 1]11.30 -11.45 | MODELOS DE MAQUILHAGEMChina, Pequim, ca.1972 [Exposição A Ópera Chinesa, piso 2]12.15-12.30 | FACHADA DO EDIFÍCIO DOS ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS DE ALCÂNTARA - MUSEU DO ORIENTE [1940]15.00 -15.15 | FACAS DE CORDÃO UMBILICALTimor-Leste (Ainaro), c. 1900 [Exposição Presença Portuguesa na Ásia, piso 1]15.45 -16.00 | BIOMBO NAMBANBiombo de seis folhas, Japão, período Edo (1615-1868) [Exposição Presença Portuguesa na Ásia, piso 1]16.30-16.45 | ESTATUETA DE GUAN YUChina, Pequim, ca.1985 [Exposição A Ópera Chinesa, piso 2]11.00 | CONFERÊNCIA SOBRE JIKIDEN REIKIPor José Neves [Sala Beijing][Participantes máx. 100]11.30 – 12.30 | JOGOS TRADICIONAIS ORIENTAIS14.30 – 15.30 | JOGOS TRADICIONAIS ORIENTAISParticipantes máx. 24/sessão [Sala SE]14.00 – 18.00 | CERIMÓNIA DE ANIVERSÁRIO DE BUDA[Auditório]_ 200 bilhetes disponíveis15.00 | O PROJECTO CAMÉLIA: UM CHÁ JAPONÊS EM PORTUGALEm colaboração com Chá Camélia[Sala Nova Deli][Participantes máx. 25]17.30 | DEMONSTRAÇÃO DE KIMONOPor Kimino Chiyo de Kimono PT [Sala Beijing][Participantes máx. 100]