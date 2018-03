Museu em Festa com actividades gratuitas de 16 de Março a 27 de Maio

Fundação Oriente e Museu do Oriente celebram aniversário com programação especial

17:35

Índia, Coreia, Filipinas, Tailândia, Japão, Bangladesh, China e Timor são as culturas em destaque durante a celebração do 30º aniversário da Fundação Oriente e do 10º aniversário do Museu do Oriente, que tem início a 16 de Março e se prolonga até 27 de Maio, com entrada e actividades gratuitas aos domingos.Exposições, concertos, workshops sobre as mais variadas artes e técnicas orientais, aulas de yoga, dança tradicional e estampagem de tecidos, palestras, demonstrações e um street food festival com especialidades locais e asiáticas integram esta programação especial. Até final de Maio, haverá ainda espectáculos de grande exuberância visual como danças tradicionais da Tailândia ou a performance de tambores Taiko, pelo grupo Ondekoza do Monte Fuji, Japão.A programação de aniversário arranca a 16 de Março, com uma intervenção inédita de José de Guimarães no Museu do Oriente – "Um Museu do Outro Mundo – José de Guimarães nos 30 anos da Fundação Oriente e nos 10 anos do Museu do Oriente". Composta por 150 peças – que incluem objectos da colecção Kwon On (arte popular asiática) do Museu do Oriente, obras da autoria de José de Guimarães, criadas propositadamente para esta exposição, e peças da colecção de arte chinesa do artista, esta intervenção reflecte sobre o museu enquanto espaço de alteridade, em permanente troca e diálogo com a estranheza e a familiaridade entre a arte e a vida, o museu e o mundo.Constituída em 18 de Março de 1988, a Fundação Oriente tem como objectivos primordiais a realização e o apoio a iniciativas de carácter cultural, científico, educativo, artístico e social, sobretudo em Portugal e em Macau, e a defesa do património cultural ligado à língua e à história da presença de Portugal no Oriente, o desenvolvimento dos estudos orientais em Portugal e dos estudos internacionais sobre a presença portuguesa na Ásia.Com delegações em Macau, na Índia e em Timor-Leste, a Fundação Oriente desenvolve também uma significativa acção na área filantrópica e um programa de bolsas de estudo de investigação, de doutoramento e de língua e cultura portuguesa e línguas e culturas orientais, promovendo ainda o ensino da língua portuguesa em Macau, Goa e Timor-Leste, e o apoio às comunidades da diáspora macaense.A abertura do Museu do Oriente, a 8 de Maio de 2008, marcou um novo ciclo na vida da Fundação. Instalado no edifício Pedro Álvares Cabral – construído nos anos 40 do século XX – o Museu veio valorizar e reforçar as relações históricas entre Portugal e os países da Ásia. Um dos raros museus na Europa vocacionado para as relações entre as grandes civilizações do Ocidente e do Oriente, o Museu do Oriente é um espaço de encontro de culturas e civilizações através da arte, da música, da literatura, do teatro, da religião, da política e da economia.Museu em Festa30 ANOS FUNDAÇÃO ORIENTE | 10 ANOS MUSEU DO ORIENTE16 de Março a 27 de MaioActividades e entrada gratuita aos domingosProgramação completa em museudooriente.pt