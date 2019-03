Nestlé® aumenta a sua gama de chocolates artesanais

Nova tablete Nestlé® Les Recettes de l’Atelier® Ruby é deliciosamente surpreendente.

Em linha com o prazer indulgente a que já habituou os fãs da gama Nestlé® Les Recettes de l’Atelier®, a Nestlé® lança agora no mercado nacional uma nova e surpreendente tablete Ruby.





Depois do sucesso de lançamento dos chocolates Nestlé® Les Recettes de l’Atelier® em Portugal, é chegada a vez da nova tablete Nestlé® Les Recettes de L’Atelier® Ruby com framboesas proporcionar ao consumidor português uma nova experiência de sabor.





De cor naturalmente cor-de-rosa devido às favas de cacau ruby, sem corantes e com notas intensamente frutadas, a nova tablete Nestlé® Les Recettes de l’Atelier® Ruby desperta o paladar para uma experiência marcante, do primeiro ao último pedaço.





"Esta nova tablete Ruby está em linha com as outras referências da gama, mantendo o espírito artesanal e a textura única que os portugueses adoram, assim como os ingredientes cuidadosamente selecionados que garantem uma explosão de sabor" afirma Joana Bagagem, Brand Manager da marca.





De aparência rústica e textura única, a nova tablete Ruby com framboesas está disponível em estreia absoluta no Festival "O Chocolate em Lisboa" de 31 de Janeiro a 3 de Fevereiro e em hipermercados, supermercados e outras superfícies comerciais.





