NMAX 125 com 50% de oferta das despesas de legalização

NMAX 125. Mais vida para o seu dia-a-dia, com 50% de oferta nas despesas de legalização!

12.02.19

A NMAX 125 foi concebida especialmente para proporcionar um prazer de condução superior aliado a uma performance desportiva e fantástica economia. A sua carenagem compacta proporciona ao condutor e ao passageiro toda a agilidade necessária para circular em estradas congestionadas e, graças ao seu potente motor Blue Core a 4 tempos de 125 cc, a NMAX oferece uma forte aceleração com um baixo consumo de combustível.





Com o seu aspeto dinâmico e especificações elevadas, incluindo ABS, esta scooter citadina desportiva de extraordinário design é o meio de transporte que vai mudar a sua vida.





No mês de Fevereiro a adicionar ao Preço Especial de 2.995€ ainda pode usufruir da Oferta de 50% das Despesas de Legalização.





Aproveita já e visite um Concessionário Oficial Yamaha e tenha… Mais vida para o seu dia-a-dia, com 50% de oferta nas despesas de legalização na sua nova NMAX!





Esta campanha apresenta-se na forma de Preço Especial de 2.995€ e Oferta de 50% das Despesas de Legalização e é válida de dia 07 de Fevereiro a dia 28 de Fevereiro de 2019, exclusiva a concessionários aderentes YAMAHA Motor, para unidades do M.Y. 2018 disponíveis para entrega durante a validade da campanha, não acumulável com outras campanhas ou promoções que estejam em vigor.