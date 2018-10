Nova loja O Boticário chega a Portugal

O novo modelo já foi premiado no Brasil e traz uma experiência única aos consumidores

17:26

O Boticário apresentou o seu novo conceito de loja no Centro Comercial Alegro de Alfragide e renovou a grande aposta da marca na evolução do retalho físico.A grande inspiração foi o ambiente de botica retrô, como a que deu origem à marca brasileira há 41 anos. Esse resgate foi feito de forma contemporânea e sofisticada, cheia de leveza e alquimia. A nova loja convida à descoberta dessa já longa e feliz história, repleta de produtos de beleza emblemáticos com processos produtivos e ingredientes exclusivos no mundo da perfumaria, além de maquilhagem e produtos de corpo e cabelo, que fazem parte do ritual de beleza de cada vez mais pessoas também em Portugal."Por termos uma história que se cruza com a história de todos os nossos clientes ao longo de 41 anos no Brasil e de 32 anos em Portugal, a nossa loja tinha de ser muito mais do que um ponto de venda e contato com o consumidor… queríamos muito conseguir que a nossa loja revelasse a alma do Boticário, a sua magia, a sua alquimia feita de combinações únicas . No fundo queríamos que a loja expressasse a essência da nossa marca num resgatar das nossas origens, numa cumplicidade entre o valor da nossa tradição e o motor constante da inovação e da sustentabilidade tão presente no nosso ADN " – diz Carla Goulão Conuntry Manager do grupo Boticário PortugalCuriosidades sobre a nova loja AnforaQuem?O projeto é assinado pelo escritório de arquitetura be.bo, dos arquitetos cariocas Bel Lobo e Bob Neri e foi liderado pela portuguesa Catarina Parente que começou a sua história no Boticário Portugal e hoje atua na área de new business do grupo BoticárioOnde?A 1ª loja anfora nasce em Lisboa no Centro Comercial Alegro, um espaço comercial vivo, inovador e muito focado no cliente a quem quer proporcionar a melhor experiência possível.Dog friendly , com acesso facilitado pelo Alegro Bus e estacionamento gratuito, o Centro Comercial Alegro também se tem distinguido pelos prémios conquistados na área de Responsabilidade Social ou Brand Awarness atribuidos pelo ICSC ( International Council of Shopping Centers )Como estamos em matéria de sustentabilidade?O novo modelo de loja traz ainda importantes ganhos em termos de sustentabilidade. O mobiliário modular exige menos intervenções com obras civis, reduzindo consideravelmente a produção de resíduos. O projeto prevê menos uso de acrílico e a otimização das necessidades de aço, alumínio e chapas de MDF. Toda a madeira utilizada na loja tem certificação FSC e a iluminação é feita 100% em LED, projetada de forma a criar um ambiente mais aconchegante e com mais economia. A redução do consumo energético pode chegar a 20%, em média.Além disso, a nova loja será um laboratório para testes de materiais alternativos mais sustentáveis, como tintas, luminárias e vidros criados a partir de material reciclado..Parte do material de papel e plástico para o visual merchandising também está a ser substituído por telas multimédia.Website: www.oboticario.pt Venda por catálogo . www.oboticariovendadireta.pt Facebook: www.facebook.com/oboticarioportugal Instagram: www.instagram.com/oboticariopt