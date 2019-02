Nova máquina de café multi bebidas, simples e com maior eficiência energética

Simplifique o seu dia com a nova máquina da Delta Q: a Quick.

14:51

Conheça a Quick, a nova máquina automática de café em cápsulas. Com um design minimalista, destaca-se pela sua simplicidade e facilidade de uso em que, com apenas um toque, pode desfrutar de um expresso perfeito ou de uma bebida longa.





A Quick foi desenvolvida para simplificar o dia-a-dia dos consumidores. Com apenas dois botões, ambos programáveis, podem facilmente configurar o volume do seu expresso ou da sua bebida. A nova máquina multi bebidas está disponível em três cores – branco, vermelho e antracite, e equipada com uma bandeja rotativa que permite utilizar copos altos ou canecas para extrair as bebidas longas.





A assinatura "Quick. Simplesmente Simples" reflecte a facilidade e a rapidez de utilização desta máquina, com a promessa da marca em querer estar presente no dia-a-dia dos seus consumidores proporcionando experiências sensoriais únicas.





A Quick está disponível a partir de hoje nas lojas próprias Delta Q (Avenida da Liberdade, Atrium do Saldanha e no Porto, junto ao Mercado do Bolhão) e em mydeltaq.com com um PVPR de 69€ e, nos pontos de venda habituais a partir de dia 1 Março.





Sobre a Delta Q





A Delta Q nasceu a 7 de Novembro de 2007 fruto da visão e da inovação do grupo Delta Cafés e com o objectivo de levar o expresso perfeito a casa dos portugueses. Assente em valores como a qualidade, a simplicidade e a partilha, a marca atingiu em 2012 a liderança do mercado português, posição que mantém até hoje. Conta, atualmente, com quatro lojas de marca própria - Lisboa (Avenida da Liberdade e Atrium Saldanha), Porto e Vitória (Brasil) – uma gama de intensidades com nove blends, quatro especialidades, três tisanas e um chá, duas bebidas de cereais, e quatro máquinas de café exclusivas: Qool Manual, Qool Evolution, Qlip e MilkQool Evolution, a mais recente novidade que prepara bebidas à base de leite fresco.





Em 2013, a marca anunciou a entrada no segmento business e o lançamento da máquina Quorum, uma inovação assente num design moderno e prático, que oferece o expresso perfeito, a todos os seus consumidores, também fora de casa.





Já em 2015, a Delta Q voltou a inovar e apresentou o MyQoffee, uma plataforma digital única e inovadora que permite aos consumidores Delta Q criarem o seu blend, combinando as melhores origens de arábicas e robustas, lançada para comemorar a nova assinatura da marca especialista em café: "Delta Q, Vive Mais".





Em 2016, a Delta Q lançou o seu audiobrandbook, que inclui o sound logo da marca, através de uma campanha multimeios.





Em 2017, no âmbito do seu 10º aniversário, a Delta Q lançou o inovador sistema RISE (Reverse Injection System Experience), um novo sistema exclusivo e inédito de extração de café que reforça as características organolépticas da bebida e proporciona uma experiência sensorial única. 2017 marcou também o lançamento de uma nova assinatura "a vida começa agora" um manifesto da marca que reforça o seu compromisso todos os dias com os consumidores, porque a vida começa todos os dias com Delta Q.