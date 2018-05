Nova Yamaha NIKEN disponível para reservas online

O sistema de reservas online da nova Niken da Yamaha já se encontra disponível

A NIKEN estará disponível exclusivamente através de um sistema de reservas online que está disponível desde quarta-feira, dia 16 de maio, às 18:00 (hora de Portugal). Os potenciais clientes que pretendam efetuar uma encomenda para esta nova Yamaha com inclinação em várias rodas devem iniciar sessão em https://niken.yamaha-motor.eu e registar os respetivos dados.

A Yamaha notificará todos os candidatos no prazo de 3 dias úteis caso lhes seja atribuída uma unidade e, se o seu registo for aceite, receberá informações detalhadas do concessionário, assim como informações sobre os próximos passos para a aquisição e entrega da sua nova NIKEN.

Yamaha NIKEN: Conduza a revolução

Com duas rodas dianteiras inclináveis que proporcionam uma experiência de performance em curvas sem comparação, a Yamaha NIKEN é a primeira moto de produção do mundo com três rodas. Concebida para abrir novas possibilidades para aqueles condutores que pensam no futuro e procuram uma experiência completamente nova, a NIKEN é um dos conceitos mais radicais vistos no mundo do motociclismo e representa o início de uma nova era no controlo da máquina.

Moto desportiva que oferece uma confiança única de performance em curva

Com a NIKEN, a Yamaha abre a possibilidade de toda uma nova era no motociclismo, uma revolução na condução que proporciona uma sensação de condução única e que eleva o motociclismo desportivo a uma nova dimensão.

Imagine a capacidade de curvar em estradas sinuosas com uma confiança incomparável... Um novo sentimento que pode ser comparado à experiência emocionante de fazer curvas com skis. Este novo tipo de moto revolucionário oferece sensação, manobrabilidade e aspeto como nenhum outro. Mesmo sendo diferente de uma moto, as caraterísticas de manobrabilidade da NIKEN também são seguramente familiares aos motociclistas.

A avançada tecnologia exclusiva da Yamaha utilizada na disposição das duas rodas dianteiras inclináveis proporciona níveis elevados de tração, oferecendo-lhe uma boa performance nas curvas e proporcionando ao condutor da NIKEN a capacidade de curvar em estradas sinuosas com uma confiança incomparável. E duas rodas dianteiras significam que existem dois pneus dianteiros e dois conjuntos de travões dianteiros, pelo que os níveis de tração e travagem também são incomparáveis na estrada!

Equipada com a tecnologia avançada de inclinação em várias rodas que permite um elevado ângulo de inclinação lateral de até 45 graus, e com um design de carenagem radical que enfatiza o seu estilo exclusivo e moderno, a NIKEN é um tipo de moto totalmente novo que proporciona sensações especiais de aderência na secção dianteira, de confiança e travagem.

Impulsionada por um motor com tecnologia de planos cruzados de 847 cc, com 3 cilindros e binário elevado num sofisticado quadro híbrido, e equipada com tecnologias de controlo eletrónico sofisticado que melhoram o controlo, a Yamaha NIKEN tem um visual, sensação e funcionamento como nenhuma outra moto.

Prepare-se para a mudança. Conduza a revolução.

O preço da NIKEN varia consoante o país. Contacte o representante Yamaha local para obter informações específicas.

NIKEN: a tecnologia que deu origem à revolução

Conceito totalmente novo na indústria dos motociclos

Performance única em curvas

Sensação especial de aderência na secção frontal, confiança e travagem

Design radical

Tecnologia avançada de inclinação em várias rodas

Elevado ângulo de inclinação lateral, máximo de até 45 graus

Direção Ackerman com dupla suspensão dianteira invertida

Quadro híbrido em alumínio e aço com braço oscilante em alumínio fundido

Distribuição de peso 50/50 entre a dianteira e a traseira, com motociclista

Motor de 847 cc, 3 cilindros, refrigeração líquida, DOHC CP3

Afinações específicas de injeção de combustível e otimização do equilíbrio da cambota

Faróis e farolins em LED

Espelhos derivados da YZF-R1 com indicadores de mudança de direção LED

Duas rodas dianteiras de 15 polegadas com largura de vias de 410 mm; roda traseira de 17 polegadas

Sistema YCC-T

D-MODE com 3 modos de funcionamento do motor

Controlo da velocidade de cruzeiro - ativo acima dos 50 km/h

Sistema de controlo da tração com 2 modos e possibilidade de desligar

Embraiagem A&S para maior estabilidade nas reduções de caixa

Sistema de mudanças rápidas QSS para engate de mudanças superiores mais suaves

Painel de instrumentos compacto com ecrã LCD

Depósito de combustível de alumínio com uma capacidade de 18 litros

Suspensão traseira totalmente regulável

Travão de discos dianteiros duplos de 265.6 mm e travão de disco traseiro de 298 mm

Tomada de 12 V DC

Disponibilidade e cores

Os clientes que efetuem a sua reserva online em https://niken.yamaha-motor.eu a partir do dia 16 de maio, podem contar com a entrega da sua NIKEN no seu concessionário Yamaha a partir de setembro de 2018. A Yamaha confirmará as datas de entrega finais com todos os clientes durante o verão de 2018 e, obviamente, manterá todos totalmente informados sobre as datas de entrega final.

A NIKEN estará disponível na opção de cor: Graphite (DNMG).

NIKEN Demo Tour

Se pretender sentir a experiência de condução única e as capacidades incomparáveis de curvar da NIKEN, terá a oportunidade de realizar uma viagem de demonstração nesta revolucionária moto ao participar na NIKEN Demo Tour. Entre junho e outubro de 2018, a Yamaha visita várias cidades da Europa com uma frota de NIKEN, permitindo que todos possam Conduzir a revolução.

Consulte o seu website Yamaha local para obter mais informações sobre datas e locais.

https://www.yamaha-motor.eu/pt