Nova YAMAHA TMAX SX Sport Edition

A maxi scooter mais bem-sucedida de sempre

12:46

Ao adicionar o ADN puro das motos desportivas ao segmento das scooters pela primeira vez em 2001, a TMAX foi pioneira num novo conceito de viagens em duas rodas. Paralelamente ao início do novo milénio, o lançamento da TMAX não só abriu todo um novo mercado, como também sublinhou o pensamento visionário e design inovador da Yamaha.



Após a criação por si só de uma nova classe maxi scooter, a TMAX agarrou-se à posição número 1 na Europa desde o seu lançamento, agora com 17 anos no topo. Na história dos veículos motorizados de duas rodas, poucos são os outros modelos que se podem equiparar à TMAX em termos de sucesso de vendas. Para além do seu domínio nas vendas, a TMAX transformou para sempre a perceção do segmento de scooters desportivas, e foi também o catalisador que inspirou o desenvolvimento de toda uma nova família de scooters desportivas MAX da Yamaha.



Ao combinar a aparência dinâmica e agressiva com tecnologia sofisticada do quadro e do motor, a TMAX continua a conquistar a imaginação de toda uma nova geração de condutores. Unindo o seu extraordinário motor e performance do quadro com estilo de scooter, facilidade de utilização e comodidade para o dia-a-dia, a TMAX continua a inspirar e entusiasmar aqueles condutores que exigem a derradeira experiência de condução. Além disso, o seu estatuto de scooter desportiva definitiva é confirmado pelo número de clientes fiéis que trocaram a sua TMAX por um novo modelo. Porque para milhares de condutores, não existe Nada para além da MAX!



Agora na sua 6.ª geração, a emblemática TMAX é um modelo campeão que garantiu o seu lugar nos corações e mentes de mais de 250 000 condutores em toda a Europa. Para 2017, a gama foi alargada com a introdução da versão de luxo DX e a versão desportiva SX, que preservam os padrões originais de excelência da TMAX, ao mesmo tempo que proporcionam uma especificação melhorada.



Esta incrível viagem da scooter continua, e para 2018 a história TMAX abre um novo capítulo com o lançamento da nova TMAX SX Sport Edition, a derradeira MAX desportiva, concebida para consolidar o estado lendário da marca.

Nova TMAX SX Sport Edition: A minha cidade. A minha desportiva. A minha vitória.

Quer em trabalho ou em lazer, dê sempre o seu melhor e exija o melhor. A nova TMAX SX Sport Edition foi concebida para proporcionar a condução com mais adrenalina em toda a classe. Quando a cidade é o seu parque de diversões, o motor potente de dois cilindros em linha de 530cc e refrigeração líquida desta emblemática maxi scooter dá-lhe a possibilidade de assumir o controlo da metrópole, levando-o onde quer ir e proporcionando sempre uma viagem energética. Quando quiser libertar-se da selva urbana e passar algum tempo de qualidade fora dos limites citadinos, a TMAX SX Sport Edition é a derradeira companheira de viagem.



Concebida sem comprometer nada e com as especificações mais elevadas do que qualquer maxi scooter da Yamaha, a TMAX SX Sport Edition tem no seu corpo o ADN puro de uma moto desportiva. Para condução em cidade ou desportiva de turismo, esta scooter de alta tecnologia representa uma situação de ganho total para condutores que colocam 100% de esforço em tudo, e esperam o mesmo de volta.

SX Sport Edition: A TMAX mais exclusiva e mais dinâmica!

A TMAX percorreu um longo caminho nas duas últimas décadas. A Yamaha eleva agora esta famosa maxi scooter para outro nível com a TMAX SX Sport Edition, o modelo mas exclusivo e dinâmico na lendária família MAX.



Equipado com um escape Akrapovic único que salienta a sua qualidade e exclusividade, esta emblemática maxi scooter foi concebida para proporcionar a experiência de condução desportiva mais emocionante. Uma placa protetora em carbono e o logótipo especial no escape confirmam a especificação topo de gama do modelo e, com o seu som distinto e acabamento de elevada qualidade, o escape Akrapovic sublinha o estado emblemático da prestigiada TMAX SX Sport Edition.



A TMAX SX Sport Edition está também equipada com um vidro desportivo e suporte para chapa de matrícula que acentua as linhas desportivas e agressivas da carenagem aerodinâmica estilo moto. Aliado ao aspeto inspirado nas corridas e ao som emocionante do escape Akrapovic, esta caraterística exclusiva reforça a posição da Sport Edition como a derradeira MAX!



Tal como acontece em todos os modelos da família TMAX, a TMAX SX Sport Edition beneficia de um quadro leve em alumínio com sofisticadas suspensões dianteiras invertidas e suspensão traseira tipo biela que lhe confere uma notável condução ágil desportiva com uma estabilidade extraordinária.



O seu D-MODE de 2 níveis permite ao condutor trocar os modos de funcionamento do motor e adaptar-se a diferentes situações, e o sistema de controlo de tração (TCS) e ABS garantem que cada condutor pode desfrutar de controlo total quando conduz em diferentes superfícies de estrada.



Painel de instrumentos TFT sofisticado com um ecrã TFT monocromático de alta qualidade com informações abrangentes sobre velocidade, rpm, consumo de combustível e mais, e uma ignição sem chave "Smart Key" que permite o controlo remoto, enquanto o sistema de bloqueio do descanso central adiciona outro elemento no combate aos roubos.



O seu sistema My TMAX Connect exclusivo na indústria permite aos proprietários acederem a informações sobre a localização da scooter e ativar ou desativar o bloqueio do motor, bem como acesso ao perímetro virtual e funcionalidades de gestão antirroubo.



Com acabamento numa sofisticada cor da carenagem Matt Silver e equipada com suspensões dianteiras tipo moto de cor dourada, bem como rodas com jantes azuis, a TMAX SX Sport Edition eleva a experiência MAX a outro nível e reafirma o compromisso contínuo da Yamaha para com o mercado das scooters desportivas.

Descrição geral da TMAX SX Sport Edition

• Motor potente de dois cilindros em linha de 530cc e refrigeração líquida

• Modelo desportivo de alta qualidade que lhe confere uma verdadeira condução dinâmica

• Experiência de condução 360 graus de elevada qualidade

• Escape Akrapovic exclusivo com placa protetora em carbono

• Vidro fumado desportivo e suporte de chapa de matrícula

• Quadro leve em alumínio para uma condução ágil

• O D-MODE de 2 níveis adapta-se a diferentes condições

• Cor especial da carenagem Matt Silver

• Sofisticadas suspensões dianteiras invertidas tipo moto, de cor dourada

• Rodas com jantes azuis

• Sistema de ignição sem chave "Smart Key"

• Painel de instrumentos TFT sofisticado

• Sistema de bloqueio do descanso central antirroubo

• Sistema de controlo de tração (TCS)

• My TMAX Connect exclusivo da indústria para conectividade e controlo

TMAX DX: MAX não é uma opção

Concebida para condutores exigentes que não aceitam nada menos do que o melhor, a TMAX DX é a scooter desportiva de luxo "com todos os extras" da Yamaha. Com uma especificação única e impressionante que oferece a combinação perfeita das dinâmicas de uma classe desportiva de motos com um conforto de condução supremo e uma excelente especificação que se recusa a ceder, a TMAX DX está numa classe própria.



O seu vidro elétrico exclusivo pode se elevar ou baixar em 135 mm, utilizando um interruptor montado no guiador para uma excelente proteção contra o vento. Além disso os punhos e banco aquecidos da TMAX DX melhoram o conforto do condutor em cada viagem.



Com controlo da velocidade de cruzeiro montado de fábrica, cada viagem é mais relaxante e agradável, e enquanto o TCS e o D-MODE de 2 níveis proporcionam um controlo total, a suspensão traseira tipo biela e a suspensão dianteira e cor dourada tipo moto concedem-lhe uma condução mais confortável.

Descrição geral da TMAX DX

• Motor potente de dois cilindros em linha de 530cc e refrigeração líquida

• Scooter requintada com uma especificação "com todos os extras"

• Performance desportiva com sublime conforto de condução

• Vidro eletricamente ajustável

• Punhos e banco aquecidos

• Controlo da velocidade de cruzeiro fácil de operar

• Sistema de bloqueio do descanso central

• Quadro leve em alumínio para uma condução ágil

• O D-MODE de 2 níveis adapta-se a diferentes condições

• Sistema de ignição sem chave "Smart Key"

• Painel de instrumentos TFT sofisticado

• Suspensão traseira ajustável tipo biela

• Sistema de controlo de tração (TCS)

• My TMAX Connect exclusivo da indústria para conectividade e controlo

TMAX SX. MÁXima adrenalina

A elevada especificação TMAX SX foi concebida para condutores que desejam uma maxi scooter dinâmica e desportiva, que proporcione também um controlo melhorado aliado à prática no dia-à-dia. Os condutores TMAX SX beneficiam de um leque de tecnologias de controlo eletrónico que melhoram a sua condução nas diferentes condições, incluindo um D-MODE de 2 níveis que oferece uma opção de modo "T" para a condução urbana stop/start, com um modo "S" para uma experiência mais emocionante e poderosa na autoestrada.



O seu sistema de controlo de tração (TCS) evita a derrapagem da roda traseira em superfícies de estrada húmida ou solta, e para controlo e segurança extra, os proprietários da TMAX SX possuem todos os benefícios proporcionados pelo sistema My TMAX Connect. Este sistema exclusivo da indústria confere-lhe conectividade total e oferece um número de funcionalidades úteis que estão apenas disponíveis para os modelos TMAX, incluindo o bloqueio do motor, localizador de moto, perímetro virtual e gestão antirroubo.



Como em todos os modelos TMAX, a TMAX SX conta com o bloqueio do descanso central exclusivo da Yamaha que proporciona uma proteção contra roubos eficaz, enquanto a ignição sem chave torna cada viagem mais fácil.



Disponível nas cores especiais Matt Silver e Sword Grey.

Descrição geral da TMAX SX

• Motor potente de dois cilindros em linha de 530cc e refrigeração líquida

• Scooter desportiva e dinâmica para uma condução rápida e controlada

• Quadro leve em alumínio para agilidade desportiva

• D-MODE de 2 níveis confere controlo total

• Cores especiais Matt Silver e Sword Grey

• Sistema de bloqueio do descanso central

• Design da carenagem desportivo e dinâmico

• Peso reduzido e elevados níveis de binário

• Excelente sensação de aceleração

• Sistema de controlo de tração (TCS)

• Sistema de ignição sem chave "Smart Key"

• Painel de instrumentos TFT sofisticado

• My TMAX Connect exclusivo da indústria para conectividade e controlo

TMAX: A MAX original

Desenvolvida, aprimorada e melhorada ao longo de 17 anos, a TMAX continua a liderar o mercado das maxi scooters em termos de estilo, performance e atitude. Mantendo-se fiel ao conceito pioneiro original da Yamaha, que revolucionou o mercado das scooters ao misturar o ADN de motos com o estilo dinâmico de uma mota desportiva e comodidade imbatível do dia-a-dia, a TMAX 2018 continua a maxi scooter definitiva.



Com uma especificação de alto nível que inclui um quadro leve em alumínio, suspensão tipo moto e um motor de 530cc de alto binário, a TMAX é a derradeira scooter desportiva padrão.



A alta performance, sensação dinâmica e condução desportiva entusiasmante da TMAX fazem de cada viagem algo para aguardar com expectativa. Ao conduzir com a TMAX, o trajeto rotineiro para a cidade torna-se ele próprio um evento, e cada fim de semana tem o potencial para se tornar numa aventura.

Descrição geral da TMAX

• Motor potente de dois cilindros em linha de 530cc e refrigeração líquida

• Design com estilo de moto dinâmico e desportivo

• Quadro em alumínio leve, ágil e desportivo

• O sistema de controlo de tração (TCS) proporciona estabilidade

• Grande espaço de armazenamento para dois capacetes abertos

• Peso reduzido e elevados níveis de binário

• Excelente sensação de aceleração

• Sistema de ignição sem chave "Smart Key"

• Painel de instrumentos TFT sofisticado

• Sistema de bloqueio do descanso central

• Tomada de 12 V

• Vasta seleção de acessórios genuínos