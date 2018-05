Novo livro do prof. Dr. Miguel varela lançado hoje

O lançamento acontece pelas 18H no Auditório da Ordem dos Economistas

O livro Gestão, Economia e Ensino Superior 2007-2017, da autoria do Diretor do ISG – Instituto Superior de Gestão, Professor Doutor Miguel Varela, vai ser lançado hoje, dia 22 de Maio às 18 horas. O evento tem lugar no auditório da Ordem dos Economistas.O livro compila todas as suas publicações, ao longo de dez anos, no Jornal de Negócios. Os temas? São os mais diversos e prendem-se com a área da gestão, da economia e do ensino superior.O prefácio é da responsabilidade do Dr. Rui Leão Martino, Bastonário da Ordem dos Economistas, que apresentará também o livro.