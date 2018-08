NOVO PARQUE AVENTURA DE VINHAIS

Adrenalina assegurada para crianças e adultos. Arborismo, Slide, escalada ou paintball sempre em contacto com a natureza

17:12

Em 2018 o Parque Biológico de Vinhais (PBV) está a comemorar dez anos de sucesso com muita aventura e novidades de monta.Esta semana foi inaugurado o Parque Aventura que integra atividades para todos aqueles que querem usufruir de momentos ligados à natureza, desporto e aventura.O PARQUE AVENTURA e os novos percursos pedestres têm como principal objetivo a promoção da atividade física ao ar livre ao mesmo tempo que valoriza o meio ambiente, criando desafios em perfeita comunhão com a natureza. Aos bungalows juntam-se agora um conjunto de atividades para crianças e adultos, como arvorismo, slide, escalada, paintball, tiro ao arco, tiro com zarabatana e cama de rede. Todas são acompanhadas por monitores especializados e o arvorismo tem um sistema de segurança inovador (Equipamentos Certificados - Koala), que permite realizar os percursos com total segurança.É um espaço indicado para todo o tipo de públicos e organizações (escolas, associações, família ou simplesmente um grupo de amigos) e que vai, certamente, criar momentos de grande adrenalina e diversão. O Parque aventura está aberto diariamente entre as 10h00 e as 19h00.O Projeto que deu vida a estas duas novas valências dá pelo nome de "Núcleo do Lobo Ibérico do Parque Biológico de Vinhais" orçamentado em 307.500,00 euros, com financiamento a 85%.O Parque aventura integra assim o Parque Biológico de Vinhais que permite conhecer a fauna e flora de Montesinho.Mais informações em http://www.parquebiologicodevinhais.com/