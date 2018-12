Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NOVO PARQUE NA VENDA DO PINHEIRO

Inauguração no dia 15 de Dezembro

10:45

A Venda do Pinheiro dispõe de uma nova centralidade que alia a preservação do ambiente ao lazer e à mobilidade, integrada na malha urbana.

A Câmara Municipal inaugura o novo Parque Ecológico e Intermodal, no dia 15 de dezembro, às 15h00, o qual contribui quer para o aumento da qualidade de vida dos residentes, quer ainda para a atração de visitantes.



O novo parque integra diferentes funções na área ambiental, do lazer e da mobilidade.



No âmbito da preservação do ambiente, e valorizando a proximidade à nascente do mais importante rio do Concelho de Mafra (o Lizandro), destaca-se a Biblioteca/ Centro Interpretativo, assim como o lago, para além das extensas zonas verdes.



No âmbito do lazer, evidencia-se o espaço de cafetaria/ bar, um espaço infantil de jogo e recreio, uma zona de merendas, espaços para a realização de atividades ou eventos ao ar livre, uma área desportiva com campos de futebol de 5 e de basquetebol 3X3, um skate parque, um circuito de manutenção e "fitness", uma rede de caminhos pedonais e um parque canino.



No âmbito da mobilidade, e considerando a necessidade de reorganizar o interface transportes públicos/ veículos privados, decorrente dos percursos pendulares entre o Concelho de Mafra e a Área Metropolitana de Lisboa, foram instalados seis lugares de autocarros, para tomada e largada de passageiros com abrigos, e criada uma zona de estacionamento, com 158 lugares de estacionamento, 4 lugares para pessoas com mobilidade reduzida e três lugares para autocarros. Foi igualmente criado um novo acesso à Escola Básica da Venda do Pinheiro, permitindo maior segurança e fluidez na entrada para este estabelecimento de ensino.



Esta obra representa um investimento de cerca de 4 milhões de euros, valor este que inclui a aquisição do terreno, para além da intervenção de reordenamento das vias de trânsito na envolvente do Parque. Na componente de parque intermodal, contou com o cofinanciamento FEDER do Programa Lisboa 2020, no valor de 284.292,18€. Na componente de parque ecológico, foi comparticipado no valor de 494.668,26€, pelo mesmo programa.