O Atrium Saldanha inaugurou um novo espaço.

Atrium Collection reúne 28 marcas de excelência

17:25

O Atrium Saldanha inaugurou oficialmente no dia 20 de Setembro um novo espaço dentro do centro comercial dedicado à moda e ultimas tendências. Situado no piso 2, o Atrium Collection reúne 28 marcas de excelência, aqui dispostas em open space num espaço amplo, que proporciona uma experiência de compra mais intuitiva e variada. Como marcas para todos os gostos: Boss, Marella, Lacoste, Benetton, Sisley, Zadig&Voltaire, RosLisbon, Wickett Jones, Rag & Bone, Diesel,Miss Sixty, Hogan, Karl Lagerfeld, Unode50, Javier Simorra, GCDS, So Cute, Nata Lisboa, Dsquared2, MM6 Maison Margiela, Philipp Plein, McQ Alexander McQueen,Nº 21, Hogan, Fracomina, Boy London,Jeremy Scott e futuramente Montblanc.



O evento contou com a presença de cerca de 350 convidados, ligados ao mundo da moda, representantes das marcas e figuras públicas como Ana Varela, Joana Cruz, Nilton, Isabel Figueira e Tiago Aldeia.



A música esteve a cargo do DJ André Henriques responsável pela animação do evento neste espaço de prestígio, com vista privilegiada sobre a Praça Duque de Saldanha.







