O Dia das Crianças n´O Sol da Caparica é a 19 de Agosto!

Crianças até 6 anos não pagam! Imperdível! Muita diversão ao preço fantástico de 2€! Os mais novos no topo do Mundo!

17:35

Um bilhete com preço simbólico e uma viagem mega divertida por 24 paragens repletas de emoções é o que espera a criançada - e respetivas famílias - no domingo, dia 19 de agosto. Dia pensado especialmente para que os mais novos se sintam no topo do mundo.Um carrossel de alegria!Três super Espetáculos!Recebidos com um passaporte que deverão carimbar a cada nova paragem num mundo de sonhos e brincadeira, os mais miúdos e os graúdos, poderão depois assistir aos espetáculos especiais de Rita Guerra, que vai cantar sucessos da Disney, entoar As Canções da Maria, com a Maria Vasconcelos, e aprender coisas incríveis com o Manuel Paulo e o João Monge, dois conhecidos nomes do universo da música - do Trovante à Ala dos Namorados - que vão estrear um novo conceito no palco d'O Sol da Caparica: O Pátio das Cantigas.Um pátio repleto de grandes cantigas para os filhos e para os pais!Manuel Paulo revela-nos que esta era uma ideia que acalentava há muito e que neste universo de canções para crianças tem por referência, por exemplo, alguns exercícios antigos de Chico Buarque: "sempre me apeteceu fazer isto e o João Monge consegue escrever maravilhosamente sobre coisas comuns. Há um fio condutor nestas histórias que começam na tenra idade, passam pelo primeiro amor pueril e terminam na ida ao primeiro concerto de rock", revela Manuel Paulo. A voz será de Inês Sousa e em palco haverá mais algumas surpresas que ainda se estão a desenhar, promete o músico. A conferir dentro de pouco tempo!A Disney, pela voz de Rita Guerra, vai ao Sol da CaparicaQuanto a Rita Guerra, ela é um dos mais sérios casos de sucesso do nosso país e as suas excecionais qualidades artísticas fizeram dela a escolha perfeita da Disney Portugal para dar voz a alguns dos maiores sucessos de filmes que a todos apaixonam: "A Bela e o Monstro"e o "Cavaleiro Andante", que cantou com Beto, são ótimos exemplos dos temas que todos vão poder aplaudir.O direito a ser feliz com As Canções da Maria!Finalmente, não nos podemos esquecer do fenómeno autêntico que são "As Canções da Maria", um espetáculo divertido de Maria Vasconcelos carregado de temas educativos e divertidos que ajudam os mais pequenos a serem felizes e a aprenderem enquanto crescem.O Artista és Tu!Sobe ao palco e mostra o teu talento! Na bateria, na dança ou no microfone e quem sabe, o futuro da musica nacional fará a sua estreia n´O Sol da Caparica!N’ O Sol da Caparica as crianças não são só o melhor do mundo, são também o que há de mais importante. E por isso mesmo este dia foi planeado até ao mais ínfimo detalhe para que todos possam viver as suas fantasias em plena segurança. Um recinto repleto de aventura com 24 pontos de animação, a explorar durante o dia inteiro!Aquário Virtual CMIA!Que sejas bem-vindo ao fundo do mar virtual onde muito há para ver!Visita, explora e claro, aprende muito com o bonito aquário virtual no edifício CMIA e sua magnífica exposição "Almada Atlântica"! Uma verdadeira experiência para toda a família!O Sol da Caparica apoia o Caparica Downwind 2018!O muito aguardado regresso do Caparica Downwind é já este fim de semana a 2 e 3 de junho pelas 11horas.Estão assim reunidas as condições para a grande prova que agrega o SUP – Windsurf – Kitesurf, o início na Praia de S. João até à Praia da Nova Vaga.A não perder este espetáculo de ondas!Breves destaques dos nossos artistas:Tiago Nacarato estreia novo single "A Dança"Miguel Araújo prepara-se para lançar "28 noites ao vivo nos Coliseus" "a meias" com outro grande cantautor português e bastante conhecido do Sol da Caparica António Zambujo.O disco tem a sua estreia a 8 de Junho!Em Agosto Miguel Araújo estará no Sol da Caparica !