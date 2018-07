“O espaço onde todos cabem”

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Ruepp tem a sua primeira exposição individual na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa.

15:10

A artista dispõe de um impressivo curriculum académico e saliento que a sua formação de base em Pintura ocorreu, anos atrás, na SNBA.

Em boa verdade e tendo participado em todas as manifestações escolares dos Cursos da SNBA, foi a autora solicitada a apresentar Obras suas num evento interno de alto significado, pois tratava-se na ocasião de celebrar a Inovação Pedagógica nos Cursos que a SNBA ministra.



A autora propôs então como sua participação, uma obra tridimensional de forte impacto e magnífica concepção, bem como de algumas impressivas telas.



A exposição actual, testemunha da intelectualizada conjunção de signos deliberadamente construídos (mesmo que surgidos em puro movimento de acaso), descrevendo espaços apropriadamente físicos e/ou que o espectador em exigida e exigente atitude, se predispõe a situar em pura movência.



Estes espaços semi-moventes de índole assaz arquitectural em alguns casos, não precisam um lugar ou um local geográfico assumidamente identitário, antes se entendem como pretexto e possibilidade de íntima re-criação.



A cor, com forte presença em algumas telas, desempenha uma função que não direi aleatória ou meramente apelativa, pois colabora e corrobora com eficácia na construção objectivada e no destino artístico das telas propostas à nossa leitura.