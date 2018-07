O IP Coimbra confere a única licenciatura em Agricultura Biológica do país

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra confere a única licenciatura do país em Agricultura Biológica.

17:53

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra confere a única licenciatura do país em Agricultura Biológica, sendo também única nas áreas das Florestas, da Biodiversidade e do Ecoturismo.

Com mais de 130 anos a formar técnicos nas várias vertentes da Engenharia Agropecuária, a Agrária de Coimbra diversificou a sua formação e atualmente também leciona Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas e Mestrados nas áreas Alimentar, Ambiente, Biotecnologia e Gastronomia.

Com particular destaque no número e qualidade dos projetos de investigação em que participa, a Escola Superior Agrária de Coimbra é uma instituição de referência no ensino superior politécnico e assegura um conjunto de formações superiores com elevados níveis de empregabilidade.