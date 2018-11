Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passados mais de 15 anos sobre a proclamação da independência de Timor-Leste (20 de Maio de 2002), é tempo de olhar desapaixonadamente para todo esse processo, nomeadamente para as ramificações que teve em Portugal, através de testemunhos e análises de interlocutores que estiveram directa ou indirectamente a ele associados. "O longo processo de autodeterminação de Timor-Leste (1974-2002)" realiza-se no dia 28 de Novembro, data da Proclamação Unilateral de Independência, entre as 10.00 e as 18.00, no Museu do Oriente.



A abertura dos trabalhos está a cargo de Rui Feijó, co-responsável pela coordenação científica da conferência, juntamente com Pedro Aires Oliveira. Segue-se a comunicação de Norrie MacQueen, subordinada ao tema "Victim of the System? Timor-Leste and International Politics since 1974". A conferência conta ainda com a participação de David Hicks e Adelino Gomes, na sessão intitulada "O início da descolonização de Timor-Leste"; Carlos Gaspar e o Embaixador Fernando d’Oliveira Neves (em "O caso de Timor nos órgãos de soberania portugueses"); e ainda António Barbedo de Magalhães, Arnold Kohen e Robert Archer, que integram uma mesa-redonda sobre "O caso de Timor na sociedade civil nacional e internacional".



Com a Revolução dos Cravos em 25 de Abril de 1974, deu-se o primeiro passo no longo e conturbado processo de autodeterminação de Timor-Leste. Logo no ano seguinte, os esforços por encontrar uma solução aceite pelas organizações representativas dos timorenses falhou com estrondo e a ocupação do território por forças da República Indonésia, que teve lugar a 7 de Dezembro de 1975, haveria de durar 24 anos. À luz do Direito Internacional, Timor-Leste permaneceu como "território não autónomo sob administração portuguesa". E a Constituição da República Portuguesa assumia o compromisso de garantir um processo de verdadeira autodeterminação para Timor. Até que, em 30 de Agosto de 1999, uma "consulta popular" organizada sob os auspícios da ONU viria a dar livre voz aos timorenses, que escolheram a via da Independência Nacional. Este longo processo desenrolou-se em Timor e em Portugal, na Indonésia e na ONU, na opinião pública mundial e nas redes de solidariedade. Envolveu políticos e militares, diplomatas e activistas da sociedade civil. Mobilizou meios de comunicação e boas-vontades em todo o mundo.



Esta conferência privilegia os testemunhos de quem teve, em algum momento, responsabilidades, tanto oficiais como na mobilização da opinião pública, sem descurar uma perspetiva analítica que ajude a colocar a descolonização de Timor-Leste no seu contexto histórico. Agora que o calor das paixões está a dar lugar a atitudes de maior ponderação e reflexão, é tempo de ultrapassar as ideias feitas e indagar os avanços e recuos, as contingências e os marcos relevantes, o papel dos homens e as condicionantes que tantas vezes teimaram em travar o processo. O facto de ter acabado bem é uma razão suplementar para que a sua atribulada História seja feita com o maior rigor.



A entrada é gratuita, mediante inscrição.



PROGRAMA



10h00 | Abertura dos trabalhos pelo Prof. Rui Feijó



10h15-11h15 | KEYNOTE ADDRESS

Professor Norrie MacQueen | Victim of the System? Timor-Leste and International Politics since 1974



11h15-11h30 | Intervalo



11h30-13h00 | SESSÃO 1

O INICIO DA DESCOLONIZAÇÃO DE TIMOR-LESTE



Professor David Hicks | Were the tragic events of 1975 inevitable?

Adelino Gomes | Os primeiros passos do caso de Timor no acervo da EPHEMERA

(espólio do Conselheiro da Revolução Major Sousa e Castro)



13h00-14h30 | Intervalo para almoço



14h30-16h00 | SESSÃO 2

O CASO DE TIMOR NOS ÓRGÃOS DE SOBERANIA PORTUGUESES



Dr. Carlos Gaspar | O processo de autoderminação de Timor visto da Presidência da República

Embaixador Fernando d’Oliveira Neves | O Acordo de 5 de Maio de 1999: uma negociação implausível



16h00-16h15 | Intervalo



16h15-17h45 | SESSÃO 3

O CASO DE TIMOR NA SOCIEDADE CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

MESA-REDONDA

Com Professor António Barbedo de Magalhães, Arnold Kohen, Robert Archer



17h45-18h00 | Encerramento dos trabalhos