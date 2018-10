Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O melhor doce ou travessura do teu Halloween está no Campo Pequeno dia 31 de outubro

Novos nomes juntam-se a Nego do Borel no Campo Pequeno. Juntos protagonizam a festa de Halloween do ano!

11:33

Em véspera de feriado, o Campo Pequeno não vai apenas receber Nego do Borel. A ele, juntam-se outros nomes que prometem protagonizar uma verdadeira e única festa de Halloween! Dia 31 de outubro, a noite promete muita música e boa vibe, com vários artistas e sonoridades distintas. No HallowBeat Fest’18, o disfarce não é obrigatório mas a tua diversão está garantida!



Indecisões na hora de escolher uma festa de Halloween ir? Esse problema acabou. Este ano, o spot para celebrar o Dia das Bruxas vai ser o HallowBeat Fest’18. O festival para celebrar esta data, que vai reunir, numa das maiores salas de espetáculo do país, grandes nomes da atualidade da música que ouves.



Do rap ao hip hop, sem esquecer o kizomba e os habituais Djs...este Halloween junta tudo o que tu queres ouvir, numa festa única. Para já, para além do músico brasileiro Nego do Borel, estão também confirmados os Força Suprema.



Bem conhecidos no circuito do rap nacional, os Força Suprema há muito que saíram da linha de Sintra para o mundo lusófono. Formada pelos rappers NGA, Masta, Don G. e Prodígio, a banda que lançou o ano passado o seu último álbum "A Prenda vol. 2", depois do sucesso de "E a União Fez a Força", em 2016, capta a atenção e interesse de centenas de jovens com as suas letras que testemunham a história, vivências e cultura deste grupo de artistas.



Centrem as atenções neste evento para ficares a conhecer as outras atrações da noite. Ainda muitas surpresas estão por revelar. E não te esqueças, no HallowBeat Fest’18, o doce é connosco, a travessura é contigo!