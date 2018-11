O Pai Natal está a caminho do Alegro Setúbal

CHEGADA DO PAI NATAL AO ALEGRO SETÚBAL ANIMADA COM UM CONCERTO INFANTIL DE FILIPE PINTO E PISTA DE GELO

11:19

A contagem decrescente para o Natal já começou e no próximo sábado, dia 17 de novembro, o Pai Natal vai instalar-se no Alegro Setúbal e traz um saco cheio de diversão para os mais pequenos.

Venha viver a magia do Natal num dia de festa dedicado à família. A partir das 15h00, a animação vai estar a cargo do músico Filipe Pinto, com o espetáculo infantil "O Planeta Limpo do Filipe Pinto". Muita música e boa energia onde os temas ambientais vão ser cantados com a ajuda dos pequenotes.

Logo de seguida, às 16h00, é hora de assistir à chegada do Pai Natal, acompanhado por uma parada composta por uma banda de saxofones e mascotes alusivas ao Natal. A animação vai percorrer os corredores do Centro em direção ao trono, onde o Pai Natal vai receber todos os pedidos dos seus fãs de palmo e meio.

Mas a festa não fica por aqui e às 17h00 vai decorrer a inauguração da Pista de Gelo, onde todos são convidados a assistir a demonstrações de patinagem por profissionais, podendo depois pegar nos patins e fazer as suas próprias piruetas.

A Pista de Gelo vai ser instalada na Praça Bombordo e vai estar aberta até 6 de janeiro. São 180m2 de gelo, onde todos se podem divertir, adultos e crianças. Entre 17 de novembro e 16 de dezembro, este espaço vai funcionar das 14h00 às 22h00 de segunda a quinta-feira, das 14h00 às 23h00 à sexta-feira, das 11h00 às 23h00 ao sábado e das 11h00 às 22h00 ao domingo. Entre 17 de dezembro e 6 de janeiro, os horários passam a ser entre as 11h00 e as 22h00, de domingo à quinta-feira, e das 11h00 às 23h00, às sextas e sábados. Nos dias 24 e 31 de dezembro a Pista de gelo está aberta das 11h às 17h, estando encerrada nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Os preços variam entre os 3€ para crianças e os 4€ para adultos, existindo ainda descontos para grupos.

Para os que quiserem ficar com uma recordação única e tirar uma foto com o Pai Natal, o senhor das barbas brancas vai estar na Ilha de Natal (Praça Estibordo) do Alegro Setúbal em novembro nos dias 17, 18, 24 e 25, e em dezembro nos dias 1, 2, 8, 9 e de 15 a 24, entre as 11h00 e as 20h00, para ouvir atentamente todos os desejos de miúdos e graúdos.

Deixe-se encantar pelo espírito de Natal no Alegro Setúbal, com momentos inesquecíveis e muita diversão em família!