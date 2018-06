Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O restaurante la dolce vita expo

Do futebolista adrien silva cria movimento russia alla dolce vita

15:27

O restaurante La Dolce Vita Expo, do médio da Seleção Nacional, Adrien Silva prepara-se para receber o Mundial de 2018 com diversas surpresas.

Sob o nome Russia Alla Dolce Vita, o restaurante de cozinha italiana preparou para o período do Mundial uma oferta gastronómica exclusiva com o objetivo de apoiar e celebrar o futebol. Para além da decoração inspirada no desporto rei e nas cores de Portugal, o espaço oferece pratos especiais para partilhar com amigos ou em família. O La Dolce Vita Expo é o local perfeito para assistir aos jogos deste grande evento mesmo aqueles que serão exibidos em horários fora das refeições. Nesses momentos, o menu será ajustado e perfeito para petiscar fora de horas.



Tudo foi pensado ao pormenor e para além das ofertas gastronómicas, o La Dolce Vita Expo preparou inúmeras surpresas e até um Kit World Cup Russia Alla Dolce Vita que inclui cachecol, fita, caneta e um iman para que não falta nada à celebração da grande festa do futebol.



A esplanada do restaurante é descontraída e perfeita para quem gosta de exprimir as emoções durantes os jogos transmitidos no exterior. A pensar nisso, reforçamos o número de ecrãs disponíveis bem como o sistema de som.

Tudo isto a pensar em quem quer viver a festa do desporto rei de forma plena.



La Dolce Vita Expo

Alameda dos Oceanos, 41 C

Parque das Nações – Lisboa

Reservas: 913 192 863