Oficinas para crianças 4-12 anos

Férias de Verão no Museu do Oriente

Inspirado em objectos e histórias daqui, dali e do outro lado do mundo, o Museu do Oriente preparou um Verão de descobertas para os pequenos aventureiros entre os 4 e os 12 anos, que se prolongam de 25 de Junho a 10 de Agosto, em programas semanais e organizados por faixa etária.Para os mais novos, as sugestões variam desde a criação de marionetas e fantoches à exploração da arte do origami, passando por histórias e lendas orientais que irão descobrir ao percorrer as galerias expositivas. As actividades partem sempre das colecções do Museu do Oriente para, depois em oficina, os participantes darem asas à sua imaginação e reproduzirem o que acabaram de ver e aprender.Para as crianças entre os 7 e os 12 anos, os desafios incluem, entre outros, uma caça ao tesouro, uma aventura no encalço de Marco Polo, a descoberta de artes tradicionais orientais como o origami, o furoshiki, o rangoli e os recortes de papel, e uma viagem musical à China.Tendo em comum a temática do Oriente, as propostas são variadas e aliam o estímulo criativo a uma componente pedagógica.Oficinas Férias de Verão4-6 anosSegunda a sexta-feira25-29 Junho2-31 Julho6-10 AgostoHorário: 10.00-13.00Preço: 10 €/ manhãParticipantes: mín. 4, máx. 10Oficinas Férias de Verão7-12 anosSegunda a sexta-feira25-29 Junho2-31 Julho6-10 AgostoHorário: 14.30-17.30Preço: 10 €/ tardeParticipantes: mín. 4, máx. 10