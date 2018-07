Oficinas para crianças até aos 12 anos

Descobrir o Oriente de história em história

Os sábados de Julho convidam à descoberta de experiências, estímulos e histórias, com as oficinas do Serviço Educativo do Museu do Oriente, dirigidas a famílias com crianças até aos 12 anos."Caixas, embrulhos e fitas" é a sugestão para dia 7, às 11.30, um ateliê para pais e bebés até aos 12 meses. Caixas de diferentes tamanhos, em papel colorido embrulhadas! O que será que contêm? Para o seu interior espreitar um laço teremos que desapertar. Que longa fita para puxar! Mistério? Umas caixas estão cheias, outras vazias; de umas surgem cores, de outras sons. No final, qual a maior e qual a menor? Uma actividade desenhada para oferecer estímulos sensoriais e motores, que repete a 24 de JulhoA 14 de Julho (com repetição a 31), a oficina dramatizada "Nuvens douradas!?", para bebés entre os 12 e os 36 meses, parte de um biombo japonês para nos levar a explorar as nuvens, suas cores e texturas. Parecem algodão, branco e macio mas poderão ter outras cores? Uma mancha, outra mancha e outra ainda… pouco a pouco, veremos surgir nuvens douradas e brilhantes como o sol!"A minha família" é a oficina para crianças entre os 3 e os 5 anos que ocupa a manhã de sábado, 21 de Julho. Em conjunto, pais e filhos são desafiados a construir a sua árvore genealógica e a fortalecer os laços entre criança e adulto através da partilha de experiências.Com as suas fascinantes línguas, culturas e tradições, o Oriente é o território a explorar na oficina para famílias "Biombos que revelam encontros!", a 28 de Julho. Através deles e da imaginação, convidam-se os participantes a rumar ao Japão para descobrirem como foi o encontro entre portugueses e japoneses no século XVI. No final, retratarão a experiência ao construir o seu próprio biombo.Neste mesmo dia, para crianças entre os 7 e os 12 anos, "A partir de um retrato" é uma oficina de representação que convida a explorar as colecções do museu à luz de temas da História, Arte, Geografia ou Literatura. Girando uma roda do tempo e do espaço, os participantes vão descobrir e reproduzir trajes, poses e cenários de outrora.Oficina "Caixas, embrulhos e fitas"7 ou 24 JulhoHorário: 11.30-12.15Público-alvo: bebés até aos 12 meses, acompanhados por um ou dois adultosPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Nuvens douradas!?"14 ou 31 JulhoHorário: 11.30-12.00Público-alvo: bebés 12-36 meses, acompanhados por um adultoPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "A minha família"21 JulhoHorário: 11.30-12.30Público-alvo: 3-5 anos, acompanhadas por um adultoPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Biombos que revelam encontros!"28 JulhoHorário: 11.00-12.30Público-alvo: famílias com crianças maiores de 6 anosPreço: 4 €/ participante (adulto ou criança)Participantes: mín. 10, máx. 24Oficina "A partir de um retrato…"28 JulhoHorário: 15.00-17.00Público-alvo: 7-12 anosPreço: 5 €Participantes: mín. 8, máx. 15