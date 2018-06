Oliveira do Bairro apresenta a EXPO BAIRRADA 2018

De 04 a 08 de Julho sob o lema Aqui Sente-se a Bairrada e com Tony Carreira como cabeça de cartaz.

O certame, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, apresenta este ano, uma nova dinâmica, apostando em áreas diferenciadoras e com um conceito renovado. Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explicou que "a Expo Bairrada mudou, com um novo posicionamento e imagem renovada", destacando "a componente de participação empresarial e agrícola do concelho" e realçando a componente ambiental, ao nível da sustentabilidade do próprio evento, que vai incluir "a disponibilização de um autocarro para o transporte dos visitantes de e para o Espaço Inovação".Para o autarca, a Expo Bairrada 2018 "é uma aposta no que é verdadeiramente património do concelho e da região, como a indústria cerâmica, a agricultura e a enologia e a gastronomia". Ainda segundo Duarte Novo, "a feira vai regressar às suas origens e às tradições da região, quer económicas, quer culturais e etnográficas e, por essa razão, criámos uma nova imagem com a assinatura 'Aqui Sente-se a Bairrada', que traduz esse novo conceito, mais emocional e de ligação com o que nos une e caracteriza".O espaço da feira vai contar com uma tenda de vinhos e espumantes e com dez espaços de restauração, explorados por associações do Concelho de Oliveira do Bairro, onde se poderão degustar os mais tradicionais sabores e paladares da Bairrada.Pelos três palcos do recinto, vão passar artistas de renome nacional e internacional - Os principais cabeças de cartaz são: Tony Carreira no dia 4, Raquel Tavares no dia 05, Pedro Abrunhosa no dia 06, Matias Damásio a 7 e José Cid para encerrar a Expo Bairrada a 8 de Julho. Haverá ainda espaço para músicos e grupos do Concelho de Oliveira do Bairro, que têm assim a oportunidade de apresentar o seu reportório aos milhares de visitantes do certame. Após os concertos do palco principal, a animação continua noite dentro, no palco junto aos bares, com as atuações de DJ Miguel Palavra, DJ Alcides Barros, DJ Paulino Coelho, Banda Polk e DJ Johnny Six.Horários e bilhetesOs concertos referidos vão todos começar às 22h00, no Palco Principal do certame, à exceção do espetáculo de José Cid, no dia 8 de julho, que terá início às 21h00. Os bilhetes dos vários concertos terão um custo de 1,5€, à exceção do dia 4 (espetáculo de Tony Carreira), que terá um custo de 5€. Para os mais fiéis, haverá a possibilidade de adquirirem um passe geral, por 8€, que dará acesso aos 5 dias da feira.A Expo Bairrada é um dos 71 eventos, que se vão realizar este ano em Portugal, que conseguiram obter o "Sê-lo Verde 2018", garantindo financiamento para a implementação de medidas de valorização e promoção da vertente ambiental.Das várias iniciativas, destacam-se a oferta de copos reutilizáveis a todos os visitantes, entregues à entrada, de forma a reduzir o número de copos de plástico descartáveis utilizados no certame, a oferta de cinzeiros portáteis aos fumadores e a colocação de cinzeiros altos de exterior em vários pontos do Espaço Inovação, para evitar a contaminação do solo e recursos hídricos da área, a disponibilização de 14 pontos/bebedouros de água potável, da rede pública, para consumo dos visitantes, e a colocação de painéis solares no edifício do Espaço Inovação, para aproveitamento da energia solar e, desta forma, reduzir a fatura energética.Ainda no âmbito ambiental, o Município de Oliveira do Bairro e a empresa ERSUC vão oferecer aos expositores sacos para a recolha seletiva de resíduos recicláveis. No final do evento, o peso da totalidade dos resíduos recolhidos será revertido em valor monetário, que será entregue a uma instituição de solidariedade social do concelho.Por fim, e também como grande novidade para este ano, a organização vai disponibilizar um autocarro com capacidade para 49 lugares, para transportar visitantes entre o Espaço Inovação e a cidade e as 5 vilas do Concelho, com viagens de ida e volta, entre as 20h00 e as 3h00. Esta medida tem como objetivo promover a chamada "mobilidade verde", com partilha de transporte e consequentes benefícios ambientais e ecológicos.Mais informações em https://www.expobairrada.pt/