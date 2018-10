OPHELIA’S CLOSET - ERICEIRA

Um espaço cativante e acolhedor com uma personalidade muito própria

Representamos ,com total exclusividade, marcas como a Meisie, Q2 e a Karamel para as nossas colecções de roupa e a Primadona para as coleções de acessórios.

Na Ophelia’s Closet vai encontrar peças bonitas e únicas e acessórios que complementam na perfeição qualquer escolha que faça. É com muito orgulho que primamos pela extraordinária relação preço/qualidade. .

Ao som de música tranquila pode conhecer as nossas escolhas feitas a pensar em si e ainda beber um café ou um chá no nosso pequeno jardim interior.

Venha conhecer. Estamos á sua espera e esperamos que goste tanto quanto nós.

Ophelia’s Closet

Largo Condes da Ericeira, 18 A

2655-272 Ericeira

+351 919 977 103