ORIGAMA LANÇA TROLLEY DE PRAIA

A melhor forma de transportar tudo o que precisa para um dia de praia excecional

12:31

Origama lança novo produto que vem revolucionar as idas á praia. O trolley Origama é um produto dois em um e a forma perfeita de transportar o essencial para as suas atividades ao livre.

Depois de conquistar o mercado com as inovadoras Sun Seat, as toalhas de praia com encosto, o mais recente produto da coleção Origama promete facilitar as atividades ao ar livre das famílias neste Verão. Um trolley dois em um composto por uma mochila e por uma lancheira, é o acessório perfeito para transportar tudo o que precisa para um dia de praia com a família e amigos.

No desenvolvimento deste produto nenhum detalhe foi deixado de parte. A Soft Cooler (lancheira) é espaçosa e incluí pormenores tais como um sistema de suporte para uma garrafa de água e um abre capsulas. A Back Pack (mochila) também incluí particularidades muito especiais tais como uma bolsa de neoprene para transportar objetos húmidos, uma bolsa térmica lateral e um bolso interior com porta-chaves! A marca reforça ainda o seu conceito na criação de produtos complementares que podem facilmente ser transportados no trolley como é o caso das Sun Seat (toalhas de praia), Ergo Pillows (almofadas de praia) e Handy Bags (bolsas).

O trolley Origama custa 99,90€ e está disponível em 4 padrões diferentes e está disponível em www.origamaworld.com, nas lojas oficiais Origama bem como em outros pontos de venda onde a marca está presente. Também pode adquirir apenas a Back Pack (59,90€) e a Soft Cooler (34,90€). Pode adquirir estes produtos



Origama Store

Praça do Prícipe Real, 28 A

1250-184 Lisboa, Portugal