Os Dias da Madeira em Portugal - 28 a 30 de Novembro

Olaias Park Hotel, Lisboa

18:39

Os mais importantes parceiros da Indústria da Madeira e Mobiliário Nacional e da Europa estão reunidos nos Dias da Madeira em Lisboa, para discutirem perspetivas e desafios do setor e a atratividade desta Indústria nas novas gerações.A AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal acolhe esta organização da qual destacamos desde já:Inauguração da Delegação AIMMP em Lisboa, pelas 15 horas;Colóquio CNUF - Urna Certificada Sustentável e Ecológica;14 horas;Jantar de encerramento das comemorações dos 60 anos da AIMMP com a homenagem às 10 maiores empresas nossas associadas do setor;Dia 30, o jornalista José Gomes Ferreira, no VI Congresso AIMMP, modera de manhã, o debate sobre "A Floresta e a sua Indústria" onde Xavier Viegas fala de "TODOS CERCADOS PELO FOGO" e Vítor Poças, Presidente da AIMMP, aborda o tema "TERRORISMO DOS INCÊNDIOS NA BASE DA CONCORRÊNCIA DESLEAL", entre outros.





A Comunicação Social tem acesso a todos os eventos portugueses e a imagens e conclusões do Segundo Seminário Internacional da CEI-Bois- (30 de novembro).

A floresta e a sua indústria teriam o maior prazer em contar com a presença do vosso prestigiado Órgão de Comunicação Social, neste evento internacional onde a nossa resiliência ficará, mais uma vez, bem defendida e demonstrada.