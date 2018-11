PAI NATAL CHEGA AO FORUM SINTRA E INAUGURA “FÁBRICA DE DOCES”

O velhinho das barbas brancas chega ao Fórum Sintra dia 10 de novembro

17:39

Piscina com 160 mil bolas, gomas, bengalas coloridas, chocolates e donuts gigantes recriam a "Fábrica de Doces" do Pai Natal e desafiam pequenos e graúdos a captar os momentos mais divertidos desta época.

Globo gigante com neve artificial, presépio animado, jogos e muito mais atividades prometem uma quadra inesquecível.

É oficial, o Pai Natal já saiu da Lapónia e está a caminho do Forum Sintra para uma quadra que promete diversão sem fim! Este sábado, dia 10 de novembro, pelas 11h, o homem de vermelho aterra na praça central para inaugurar a "Fábrica de Doces" e realizar o habitual desfile de Natal. E não vem sozinho! Chega acompanhado por um dos maiores youtubers nacionais, Windoh, e claro, música, malabaristas e mascotes.

O desfile irá percorrer o centro num carro alegórico, conduzindo o Pai Natal até ao seu trono, um Globo de Neve Mágico, com neve artificial, localizado no piso 1. Aqui os mais novos vão poder conviver com o Pai Natal e pedir os seus desejos enquanto o momento é registado em fotografia. Além disso, cada criança irá ainda receber uma estória de encantar da coleção "O livro do Gui".

No piso 0, o youtuber Windoh irá, por sua vez, prosseguir com as festividades na "Fábrica de Doces", o spot mais candy deste Natal: uma piscina gigante de 160 mil bolas, composta por várias áreas de lazer num verdadeiro reino de doces e gomas em tamanho XL, que promete fazer as delícias dos pequenos e graúdos até dia 13 de janeiro. Ninguém vai resistir a esta onda polvilhada de alegria. Windoh irá realizar ainda um meet & greet, oferecendo a oportunidade a 50 jovens (vencedores do passatempo a decorrer na página de Facebook do Forum Sintra) de conviverem com ele para autógrafos e fotos.

E porque não há quadra sem presépio, este ano, o Forum Sintra recebe um presépio saloio animado, situado no piso 1, feito por artesãos locais com materiais reciclados, inspirado nos monumentos históricos e encantos da vila de Sintra. Os movimentos de água e luz vão encantar os pequenos curiosos.

Se não conseguir estar presente no dia 10, não se preocupe. Até dia 24 de dezembro (aos fins de semana em novembro e todos os dias em dezembro), vai ser possível conviver com o Pai Natal no Globo de Neve Mágico ou aproveitar as horas livres para registar o momento em família com toda a magia da neve artificial. Até dia 13 de janeiro, a Piscina de Bolas convida todos para momentos de diversão sem fim e terá atividades e jogos inspirados na época para os mais novos: caça ao tesouro, desafios de matemática, pinhatas de balões, entre outros. Terá ainda uma zona reservada para selfies, porque o natal é um momento de partilha.

Dividido em 3 áreas: Globo de Neve Mágico, "Fábrica de Doces" e Presépio Saloio animado, este ano, o Forum Sintra transforma-se numa verdadeira Ilha do Natal que promete experiências absolutamente únicas. Difícil será convencer as crianças a voltar para casa!

Datas e horários de funcionamento:

Pai Natal no Globo de Neve Mágico:

De 11 a 30 de novembro :

Todos os fins de semana das 11h às 13h e das 14h às 20h

De 1 a 14 de dezembro:

2ª a 6ª das 16h às 20h,

Fins de semana e feriados das 11h às 13h e das 14h às 20h.

De 15 a 24 de dezembro: todos os dias das 11h às 13h e das 14h às 20h (dia 24 encerra às 18h)

Piscina de Bolas:

De 11 de novembro a 16 de dezembro:

2ª a 5ª das 14h às 22h / 6ª das 14h às 23h / sábados das 11h às 23h e domingos das 11h às 22h

De 17 de dezembro a 13 de janeiro 2019:

2ª a 5ª das 11h às 22h / 6ª das 11h às 23h / sábados das 11h às 23h e domingos das 11h às 22h

24 e 31 de dezembro das 11h às 17h / encerra dias 25 dezembro e 1 de janeiro

Preçário Piscina de Bolas: Adulto/criança – 3.50€ / Pack grupo (2 adultos + 1 criança) - 8€ / Passe diário – 11,50€ / Passe semanal – 20€ / Passe evento – 79€ / Meias – 2€ / Preços escola (por consulta)

Nota: crianças com menos de 1 metro de altura só podem entrar acompanhadas de um responsável adulto.



Presépio de Natal:

De 10 de novembro a 13 de janeiro durante o horário de funcionamento do centro comercial.