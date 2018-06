Festa dos Ofícios do Narrar As histórias de que somos feitos, num novo festival em Oeiras

18:14

Pensámos criar um lugar de encontro entre quem narra e quem escuta; um lugar para desfrutar juntos as múltiplas expressões da palavra; um lugar para descobrir diferentes representações artísticas e encontrar novos sentidos, emoções e significados; um lugar que celebre a nossa humanidade. OEIRAS é o lugar!Passa a Palavra! vai acontecer no concelho de Oeiras, entre 18 e 24 de junho e receberá contadores de histórias, mediadores de leitura, escritores, ilustradores e outros profissionais do ofício de narrar que percorrerão as suas freguesias.Esta Festa nasce no centro histórico de Oeiras, desenhando entre 18 e 21 de junho um percurso que passa por Algés, Carnaxide e Porto Salvo, culminando no fim de semana na Fábrica da Pólvora de Barcarena, com uma programação dirigida a múltiplos públicos, de bebés, crianças, famílias e séniores a públicos com interesses específicos na área da narração e promoção da leitura.É objetivo de Passa a Palavra ser ponto de encontro, usufruto e expressão, com base no reconhecimento de que as narrativas são primordiais para a construção da identidade pessoal e coletiva e um traço universal, intemporal e distintivo da humanidade.Adelaide Zoio, Ana Santos, Ana Sofia Paiva, Andante - Associação Artística, Ângelo Torres, António Fontinha, Cramol, Jorge Serafim, José Craveiro, Maurício Corrêa Leite, Rodolfo Castro e Trovadoras Itinerantes serão os convidados das sessões escolares e serões que acontecem nas freguesias e integram a linha do programa designado por Histórias de Ida e Volta .A partir de sexta-feira as atividades centram-se na Fábrica da Pólvora de Barcarena.As manhãs e as tardes dirigem-se a público familiar e oferecem sessões denarração, espetáculos e oficinas lúdico expressivas que convidam a estar em família ao longo de todo o fim de semana e a Descobrir juntos as artes de Danuta Wojciechowska, Diogo Calle, João Lizardo, Marc Parchow, Patrícia Brizido, Tiago Rêgo, entre outros.www.festivalpassapalavra.pt | festivalpassapalavra@gmail.com | T: 920.062.871 1festivalpassapalavra@gmail.comAs noites de sexta e sábado pedem o aconchego da manta e a escuta das vozes do Grupo de Batuque do Bairro dos Navegadores, de Carles García Domingo (Espanha), de Coralia Rodríguez (Cuba), de Quico Cadaval (Galiza) e de Ana Sofia Paiva e Marco Oliveira (Portugal).A oferta dirigida a profissionais do universo da narração, da escrita, da educação e da promoção da leitura - Ofícios da palavra - promove a partilha das reflexões e as histórias de quem faz do narrar o seu ofício, contando com a colaboração de narradores participantes no evento e com a presença de Alberto Manguel (Argentina), Gustavo Martín Garzo (Espanha), Fernando Alves, Rosário Belo e Teolinda Gersão (Portugal), com moderação de António Carlos Cortez.Ao longo do fim de semana, haverá ainda um Mercadinho de Ofícios do Livro, onde estarão representados livreiros, projetos editoriais e artesãos.Passa a Palavra! nasce de um trabalho de mais de 12 anos de intervenção noterritório de Oeiras na área da narração oral e da promoção da leitura e numa história de colaboração regular entre os Contabandistas de Estórias - Associação Cultural, a Ouvir e Contar - Associação de Contadores de Histórias, a Companhia de Actores e o Município de Oeiras, no âmbito do Projeto Histórias de Ida e Volta promovido por esta autarquia.Todas as atividades são de entrada livre.A programação completa pode ser consultada no site: festivalpassapalavra.ptsessões de contos + música + literatura + marionetas + conferências +feira do livro + oficinas + descobertasJunte-se a nós.Passe a palavra!