Peddy paper pelos cantos e recantos do Largo do Intendente para apresentar AQUApaper

Fazer peddy paper, em Lisboa, é a proposta para conhecer o AQUApaper de Abrantes, pelas 14h30, no dia 22 de Maio.

15:52

Com o intuito de apresentar a iniciativa, que conjuga canoagem com orientação na Albufeira de Castelo do Bode, a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior desafia moradores e visitantes a descobrir os cantos e recantos do Largo do Intendente, em Lisboa, através de um pequeno peddy paper gratuito, no próximo dia 22 de Maio, pelas 14h30.A actividade vai começar com a dinamização de um peddy paper pelo Largo do Intendente, pelas 14h30, do dia 22 de Maio, e que consistirá em organizar os interessados por equipas de dois para seguirem pistas, responderem a perguntas sobre o local e fazerem jogos de equipa, como o jogo do burro, ski, entre outros de habilidade.Com a realização deste peddy paper gratuito, os participantes poderão experimentar alguns dos jogos que irão encontrar na jornada em canoa pela Albufeira de Castelo do Bode e perceber a metodologia que rege o AQUApaper.No entanto, a iniciativa não fica por aqui. Às 15h, também, no Largo do Intendente será apresentada a edição deste ano do AQUApaper de Abrantes, contando com a presença da madrinha desta divertida jornada, a atleta olímpica do Sporting Clube de Portugal, Francisca Laia, assim como dos parceiros na organização desta actividade náutica (ACLAMA – Associação Cultural "Os Amigos de Martinchel", Hotel Segredos de Vale Manso e Cabana do Rio), que vai acontecer na Praia Fluvial de Aldeia do Mato, em Abrantes, no dia 23 de Junho.Para participar neste peddy paper deve dirigir-se ao nº13, do Largo do Intendente Pina Manique, à Produtos & Territórios, projecto de promoção e comercialização de produtos regionais de seis Associações de Desenvolvimento Local do interior do País. Já para obter mais informação sobre o AQUApaper, que conta com o apoio do Município de Abrantes, deve consultar o sítio na Internet da organização em www.tagus-ri.pt O AQUApaper é um evento lúdico de canoagem, que articula a metodologia da orientação com a dos rallys paper, com o objectivo de mostrar aos participantes as potencialidades da Albufeira de Castelo do Bode, a gastronomia e os produtos locais, reforçando a ideia de "divertir sem poluir".